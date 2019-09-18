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Дочь Заворотнюк резко обратилась к журналистам после слухов о болезни актрисы

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала резкое заявление на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Анна призвала журналистов прекратить распространять слухи о болезни ее матери.
прочитано 3685 раз

Анна выступила с жесткой критикой. Как и все родные и близкие Анастасии, она долгое время хранила молчание, отказываясь давать хоть какие-то комментарии, но 17 сентября у нее лопнуло терпение. 

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"Хватит уже", – потребовала 22-летняя девушка в своем микроблоге. Она пожелала журналистам одного из изданий "захлебнуться своей же смесью". Анна раскритиковала и остальных представителей желтой прессы, сообщает РИА ФАН.

Она добавила, что благодарна коллегам и друзьям четы за помощь и поддержку. Девушка уточнила, что семья не собирает деньги на лечение Анастасии и призвала не попадаться на уловки мошенников. Впрочем, журналистам все равно хорошенько досталось.

"Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила Заворотнюк. — Будьте счастливы".

Через несколько часов Анна удалила гневные публикации. Вероятно, дочь Заворотнюк предпочла вернуть себе былой нейтралитет. Однако все, что утекло в интернет, остается в интернете. До сих пор в Сети можно найти скриншоты ее обращений к журналистам.

Напомним, что 16 сентября Анна отправилась в клинику проведать больную раком Анастасию. Там девушку и застали сотрудники прессы. Видео ее похода оказалось в распоряжении одного из телеграм-каналов.

Автор: 18 сентября 2019, 14:37

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
да, с шариком это сильно, конечно..
Мария
Ответить
Господи, до чего же она лицемерна! Умирающей матери принести шарик воздушный! Все на публику, тьфу. Противно
Гость
Ответить
Хабалка она и есть хабалка, достойное продолжение своей мамаши. И то, что все эти типа журналисты <цензура> её никак не оправдывает.
Гость
Ответить
такая же страшная, как и её мамаша. хватит всех интриговать! давайте правду. звезда первой величины, голливудского уровня, как-никак
Гость
Ответить
От хамского поведения тех журналистов, которые пытаются любой ценой завладеть закрытой инфо, становится жутко. Нет ничего удивительного в высказываниях дочери. Крепости духа этой семье!
Гость
Ответить
Алиса Богданова, разве эту девушку нельзя понять? И все равно семья остаётся на высоте. Здоровья Анастасии и жизни!
1

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