Дочь Заворотнюк резко обратилась к журналистам после слухов о болезни актрисы

Анна выступила с жесткой критикой. Как и все родные и близкие Анастасии, она долгое время хранила молчание, отказываясь давать хоть какие-то комментарии, но 17 сентября у нее лопнуло терпение.
"Хватит уже", – потребовала 22-летняя девушка в своем микроблоге. Она пожелала журналистам одного из изданий "захлебнуться своей же смесью". Анна раскритиковала и остальных представителей желтой прессы, сообщает РИА ФАН.
Она добавила, что благодарна коллегам и друзьям четы за помощь и поддержку. Девушка уточнила, что семья не собирает деньги на лечение Анастасии и призвала не попадаться на уловки мошенников. Впрочем, журналистам все равно хорошенько досталось.
"Желаю всем вашим редакторам всего-всего, – выпалила Заворотнюк. — Будьте счастливы".
Через несколько часов Анна удалила гневные публикации. Вероятно, дочь Заворотнюк предпочла вернуть себе былой нейтралитет. Однако все, что утекло в интернет, остается в интернете. До сих пор в Сети можно найти скриншоты ее обращений к журналистам.
Напомним, что 16 сентября Анна отправилась в клинику проведать больную раком Анастасию. Там девушку и застали сотрудники прессы. Видео ее похода оказалось в распоряжении одного из телеграм-каналов.
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