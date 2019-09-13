Заворотнюк проигнорировала важное событие в жизни дочери

Общественность заинтригована тем, что происходит в жизни Анастасии Заворотнюк после того, как появились слухи о ее тяжелой болезни. Говорят, популярная актриса даже не пришла на презентацию магазина собственной дочери.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна до недавнего времени училась в Америке. В прошлом году она завершила свое обучение и, по всей видимости, определилась с профессией. Аня запустила собственную линию модной одежды. А в четверг вечером, 12 сентября, в центре Москвы состоялось торжественное открытие ее шоурума.

Как призналась сама дочь Анастасии Заворотнюк, это событие стало для нее настоящим праздником. Гостей мероприятия развлекали ростовые куклы и шампанское. На презентации отметились самые близкие люди Анны. Однако столь торжественное и, безусловно, важное событие в жизни дочери по какой-то причине не посетила сама Анастасия Заворотнюк, утверждает сайт "Комсомольская правда".

Весьма странно повела себя и Анна. Она не стала общаться с журналистами и даже не пустила их на мероприятие. "У нас закрытый праздник, только для близких друзей", – объяснила дочь популярной актрисы. Ни слова о своей дебютной коллекции представителям СМИ она не сказала.

Отметим, что линейку своей модной одежды Анна с удовольствием рекламирует на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Причем выступает не только в качестве дизайнера, но и модели. Девушка не стесняется демонстрировать фигуру – Анна обладает великолепными данными, что только подчеркивают приталенные наряды. На все вопросы в Сети о здоровье матери она не отвечает.

Напомним, несколько недель назад журнал "Тайны звезд" выпустил материал, в котором предположительно сообщалось, что Анастасия Заворотнюк может быть серьезно больна. Якобы 48-летняя артистка не просто так перестала выходить в свет и работать.