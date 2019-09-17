Дочь засняли во время визита к смертельно больной Заворотнюк

В распоряжении телеграм-канала Mash появилось короткое видео, на котором запечатлена старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Вечером 16 сентября Анна навестила звезду комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Она шла по улице, облаченная в черные джинсы и пиджак, с убранными в хвост волосами, и держала в руке большой воздушный шар с трогательной надписью – признанием в любви.
Близкие артистки – муж Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майкл – не комментируют информацию о ее состоянии. На протяжении нескольких недель муссируются данные о том, что 48-летняя актриса тяжело больна – у нее опухоль головного мозга.
По некоторым данным, ситуация день ото дня ухудшается. Согласно последним сведениям, Анастасия Заворотнюк находится в коме, а медики прекратили интенсивную терапию. Якобы у пациентки началась полиорганная недостаточность, а еще ее мучит пневмония, развившаяся из-за использования аппарата искусственной вентиляции легких.
Коллеги звезды скупы на комментарии. Многие не верят в сообщения СМИ о смертельном заболевании у Анастасии Заворотнюк. Актер Марат Башаров заявил в беседе с Teleprogramma.pro: "Я не хочу в это верить! Пока родные или директор не подтвердят эту информацию, не хочу даже говорить на эту тему!"
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