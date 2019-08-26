"Отличный старт": дочь Заворотнюк выпустила линию одежды на фоне слухов о раке у артистки

23-летняя наследница артистки запустила собственную линию одежды и аксессуаров. Об этом рассказала сама Анастасия Заворотнюк. Актриса посвятила этому пост в Instagram.
Звезда отечественного экрана сообщила, что новый бренд получил название D8 Moscow. Анна и ее подруга сами разрабатывали дизайн, подбирали материалы для пошива и контролировали производство продукции.
"Считаю, отличный старт, и получается весьма неплохо, как думаете? Первая коллекция разошлась на ура), По-моему, получилось стильно, актуально, красиво и функционально – все как любят современные девушки. Как мама горжусь своей девочкой)) Только вперед, дальше – больше! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметила Анастасия Заворотнюк.
В комментариях к публикации Анна поблагодарила знаменитую маму за помощь. Девушка назвала родительницу "главной опорой".
Отметим, что старт бизнеса Анны совпал с волной сплетен о ее маме. Последние несколько дней в Сети бурно обсуждают слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Поговаривают, что у артистки онкологическое заболевание. Коллеги и друзья звезды призывают не верить сплетням и называют новости о раке фейковыми. Отметим, что официальное опровержение от звезды так и не поступило.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
На что обращают внимание мужчины?
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
Надоело одиночество!...
Животные
Девушка снималась в порно