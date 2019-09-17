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"Исход будет один": близкие Заворотнюк отказываются от помощи

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com.
Близкие артистки отказываются от какой-либо помощи. Пребывание в лучшем онкоцентре столицы родные Анастасии Заворотнюк оплачивают из своего кармана.

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Между тем, по словам музыканта, певца, продюсера и режиссера Андрея Загорского, семье звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовы оказать поддержку, в том числе материальную. Даже в небогатых по сравнению с Москвой регионах есть те, кто хочет протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти. Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться", – сказал Андрей Загорский корреспонденту "Дни.ру".

Режиссеру искренне жаль, что такие ужасные вещи происходят с талантливой актрисой. "Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся - исход будет один", – отметил Загорский.

Андрей обратился к представителям прессы. Режиссер призвал прекратить спекуляции на имени Анастасии Заворотнюк.

"Просьба ко СМИ и преданным поклонникам: не спекулируйте на имени Насти, хватило спекуляций на имени Юлии Началовой", – резюмировал Андрей Загорский.

Напомним, по некоторым данным, актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации частного медицинского центра в Москве. Актрисе оказывают паллиативную помощь. Ходят слухи, что пребывание в госпитале родным актрисы влетает в копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми. Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализы и операции.

Как стало известно ранее, врачи прекратили активное лечение Анастасии Заворотнюк. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в коме. У нее развились полиорганная недостаточность и пневмония.

17 сентября 2019, 21:37
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
Настя ,тебя ждут не дождутся Жанна ,Юля,Миша,Дима.....хорошая компания подобралась.
БОЖЕ....ЗАКРОЙ ИМ РОТ ЗЛОЙ И ЗАВИСТЛИВЫЙ.....
Гость
Ответить
Мира
вам не надоело одно и тоже писать на всех ветках? Нельзя увести взрослого мужчину. Это было его решение уйти из семьи, не ее. Он и несет ответсвенность перед семьей. Но никак не Настя. Но его даже жена простила, а вы не можите?
Нет, не может, видимо, Ее барана тоже увели на веревочке.
Гость
Ответить
Гость
После того, как родители Фриске украли благотворительные деньги, имея много миллионов своих, вернее жанниных, вряд ли кто-нибудь пошлёт даже 100 рублей.
Украли Эрнст русфонд и Шепелев, а родители хотели вернуть потраченные деньги, им не удалось. Зато этим трём удалось. Вон сейчас Эрнст суетиться, почему родственники Анастасии не хотят помощи. Уже знает сколько миллионов он теряет.
Гость
Ответить
После того, как родители Фриске украли благотворительные деньги, имея много миллионов своих, вернее жанниных, вряд ли кто-нибудь пошлёт даже 100 рублей.
Гость
Ответить
Раком
Гость
Ответить
Извените хотела написать-нехорошим
Гость
Ответить
Читаю негативные комментарии и хочу этим мягко сказанно недорогим людям ответить. Человек тяжело болен а Вы пишете эти гадости. А ведь мы не знаем что завтра будет с нами. Я никогда ни у кого не уводила мужей но судьба дала мне страшные испытания. Сначала браком крови заболела старшая внучка но слава Богу выжила а два года назад обнаружили у внука страшную неизлечимую болезнь- модистрофия Дюшена но я всеравно буду бороться за жизнь дорогого внука Никиточки до последней возможности за спасение. Всю жизнь которую я уже прожила я живу по принципу помоги ближнему. И вот хочу спросить тех кто пишет негатив о Настеньке так за что мне такое горе? А теперь для Насти-Настенька живи всем смертям назло!!! Слышишь Настя-Живи!!! И будь счастлива со своей дорогой семьёй которая искренне молится за Тебя.
Гость
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Конечно откажутся, вспоминая о Жанне. Знают, что безвозмездно ничего не бывает. Особенно когда этим занимается Эрнст.
Гость
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Бабука
Не понимаю, за что эти онкоцентры берут такие деньги, если при таком заболевании уже установлен срок жизни. Зачем издеваться над больным и его родственниками. Ведь и так понятно, что будут отданы все средства на спасение своего родного. Почему в нашей стране с этой категории больных самые большие затраты на лечение. Почему нет никаких фондов для помощи. И почему все лечение платно, если исход один - смерть. За что платить?
Чиновники воруют миллиардами. Откуда такие деньжищи? Значит есть финансы!!!! Мы всё вооружаемся, помогаем другим, а о своих не думаем. Почему нельзя создать программу помощи онкобольным. Установить сумму, которую может выделить государство на лечение. А уж если родственники пожелают другое лечение, например, заграницей, то пусть сами доплачивают.
Самые циничные врачи на сегодня- это онкологи. Прекрасно знают каков исход, но все равно берут деньги.
так родственники ,в данном случаи, сами и доплачивают за частную клинику. Это их выбор и они ни у кого денег не просят. Что вы так разволновались-то?
Гость
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Бумеранг прилетел пока только Насте!!!!
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