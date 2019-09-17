"Исход будет один": близкие Заворотнюк отказываются от помощи

Между тем, по словам музыканта, певца, продюсера и режиссера Андрея Загорского, семье звезды сериала "Моя прекрасная няня" готовы оказать поддержку, в том числе материальную. Даже в небогатых по сравнению с Москвой регионах есть те, кто хочет протянуть руку помощи Анастасии Заворотнюк.
"Последние дни пытались найти общий язык с представителями Насти. Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией. Помощь предлагали и в столице, и из регионов, организаторы концертов готовы были помочь. Остается только молиться", – сказал Андрей Загорский корреспонденту "Дни.ру".
Режиссеру искренне жаль, что такие ужасные вещи происходят с талантливой актрисой. "Здесь даже прогнозы не нужны на будущее, все прекрасно понимают все. Есть пример Жанны Фриске, и что в итоге? Сколько не надейся - исход будет один", – отметил Загорский.
Андрей обратился к представителям прессы. Режиссер призвал прекратить спекуляции на имени Анастасии Заворотнюк.
"Просьба ко СМИ и преданным поклонникам: не спекулируйте на имени Насти, хватило спекуляций на имени Юлии Началовой", – резюмировал Андрей Загорский.
Напомним, по некоторым данным, актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации частного медицинского центра в Москве. Актрисе оказывают паллиативную помощь. Ходят слухи, что пребывание в госпитале родным актрисы влетает в копеечку: ценник начинается от пяти тысяч евро, для раковых больных – от восьми. Деньги вносятся до госпитализации и являются депозитом на исследования, анализы и операции.
Как стало известно ранее, врачи прекратили активное лечение Анастасии Заворотнюк. Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" в коме. У нее развились полиорганная недостаточность и пневмония.
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