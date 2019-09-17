Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк

После того, как стало известно о страшном несчастье в семье Анастасии Заворотнюк (по некоторым данным, у популярной актрисы рак головного мозга последней стадии), пристальное внимание уделяется не только самой звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня", но и ее молодому супругу, фигуристу Петру Чернышеву.
Спортсмен пока не дал ни единого комментария относительно состояния артистки. Говорят, он не отвечает на звонки и ограничил круг общения. До недавнего времени фигурист участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Однако, судя по комментариям к ее новому посту в социальной сети "Инстаграм", общественность убеждена, что спортсмен отказался от выступлений.
"Так иногда бывает... хотела опубликовать один пост, листала ленту фотографий в поиске подходящей, а наткнулась на... Видео со съемок проморолика к "Руслану и Людмиле"! Столько волнительных и приятных воспоминаний!!! 💗💗💗 И в свою очередь, хочу напомнить вам, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года наша волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК "Юбилейный"! Ждем всех-всех с нетерпением в Северной столице!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала Татьяна Навка.
Некоторые подписчики высказали мысль, что Петр Чернышев вряд ли будет участвовать, намекая на его серьезные семейные проблемы. Однако Татьяна Навка опровергла все домыслы. "И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях💪🏼" – объявила прославленная фигуристка.
По слухам, из-за тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев принял решение на время уйти из ледового шоу, чтобы постоянно быть рядом с любимой супругой. Якобы иногда его подменяют теща Валентина Борисовна и дочь актрисы от предыдущего брака Анна.
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