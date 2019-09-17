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Молодой муж оставляет неизлечимо больную Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Несмотря на страшную болезнь жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев не бросает работу. Его партнерша Татьяна Навка сообщила, что в конце октября они выступят в Санкт-Петербурге.
прочитано 15320 раз

После того, как стало известно о страшном несчастье в семье Анастасии Заворотнюк (по некоторым данным, у популярной актрисы рак головного мозга последней стадии), пристальное внимание уделяется не только самой звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня", но и ее молодому супругу, фигуристу Петру Чернышеву.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Спортсмен пока не дал ни единого комментария относительно состояния артистки. Говорят, он не отвечает на звонки и ограничил круг общения. До недавнего времени фигурист участвовал в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила". Однако, судя по комментариям к ее новому посту в социальной сети "Инстаграм", общественность убеждена, что спортсмен отказался от выступлений.

"Так иногда бывает... хотела опубликовать один пост, листала ленту фотографий в поиске подходящей, а наткнулась на... Видео со съемок проморолика к "Руслану и Людмиле"! Столько волнительных и приятных воспоминаний!!! 💗💗💗 И в свою очередь, хочу напомнить вам, что с 31 октября по 4 ноября 2019 года наша волшебная сказка на льду едет в Санкт-Петербург в СК "Юбилейный"! Ждем всех-всех с нетерпением в Северной столице!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала Татьяна Навка.

Некоторые подписчики высказали мысль, что Петр Чернышев вряд ли будет участвовать, намекая на его серьезные семейные проблемы. Однако Татьяна Навка опровергла все домыслы. "И Петр конечно же едет и выступает во всех наших осенних спектаклях💪🏼" – объявила прославленная фигуристка.

По слухам, из-за тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк ее муж Петр Чернышев принял решение на время уйти из ледового шоу, чтобы постоянно быть рядом с любимой супругой. Якобы иногда его подменяют теща Валентина Борисовна и дочь актрисы от предыдущего брака Анна.

Автор: 17 сентября 2019, 14:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Вы не знали Шепелева, а миллионы зрителей очень даже знали. Потому что он вёл на Первом канале очень рейтинговую программу Достояние республики, Евровидение в Москве и <цензура>. задолго до знакомства с Жанной. Если бы его никто не знал, то и Жанна бы не знала. Они и познакомились на Достоянии республики. А Жанна прожила 2 года вместо пары месяцев, благодаря и его усилиям найти нужных врачей и успела увидеть, как ходит и начинает разговаривать её сын. И сейчас уже 4 года достойно растит ребёнка. Очень даже МУЖЧИНА.
Не знаю кому вы пишите, но перед болезнью Жанна встречалась с Шепелевым и еще с другим мужчиной. Хватит рассказывать байки, пусть покоится с миром. Здесь ветка про Анастасию, зачем вы приписыааете этих Фриске ? Достаньте и отдохните.
Гость
Ответить
Гость
Уважаю семью Веры Глаголевой и Насти Заворотнюк - не выносили на всеобщую публику проблему рака, внутри семьи переживают... не то что этот Шепелев - недомужчина, на Фриске имя себе сделал и пиар (кто его знал до этого), корреспондентов вызывал и ее больную-опухшую фоткали. Силы семье Насти!
Вы не знали Шепелева, а миллионы зрителей очень даже знали. Потому что он вёл на Первом канале очень рейтинговую программу Достояние республики, Евровидение в Москве и <цензура>. задолго до знакомства с Жанной. Если бы его никто не знал, то и Жанна бы не знала. Они и познакомились на Достоянии республики. А Жанна прожила 2 года вместо пары месяцев, благодаря и его усилиям найти нужных врачей и успела увидеть, как ходит и начинает разговаривать её сын. И сейчас уже 4 года достойно растит ребёнка. Очень даже МУЖЧИНА.
Гость
Ответить
Гость
Шепелева оставьте в покое.
Он искал лучших врачей и чудодейственные лекарства,
он сделал все возможное, чтобы спасти Жанну,
он достойно воспитывает сына, он не опускается до дрязг с непорядочной родней Жанны,
он выплатил все долги, повешенные на Платона, в возмещение украденных Копыловыми благотворительных денег,
он написал в память о любимой женщине, матери его сына книгу.
Называть такого человека "недомужчиной" может только никем не любимая
недоженщина, в качестве утешения собирающая, обсасывающая и распространяющая грязные сплетни.
Перестаньте. Имея миллионы, а у папаши гостиницы в Арабских Эмиратах, Шепелев вышел на программу к Малахову просить деньги на лечение. Это ли не мужество, да? А потом не отдавали деньги русфонду и сколько детей осталось без лечения? Семья Анастасии просто на высоте, никто ничего не просит и отказываются от материальной помощи. Выше всяческих похвал. За одно это достойны самого великого уважения. Настя, живи всем смертям назло4!
Гость
Ответить
Гость
Уважаю семью Веры Глаголевой и Насти Заворотнюк - не выносили на всеобщую публику проблему рака, внутри семьи переживают... не то что этот Шепелев - недомужчина, на Фриске имя себе сделал и пиар (кто его знал до этого), корреспондентов вызывал и ее больную-опухшую фоткали. Силы семье Насти!
Шепелева оставьте в покое.
Он искал лучших врачей и чудодейственные лекарства,
он сделал все возможное, чтобы спасти Жанну,
он достойно воспитывает сына, он не опускается до дрязг с непорядочной родней Жанны,
он выплатил все долги, повешенные на Платона, в возмещение украденных Копыловыми благотворительных денег,
он написал в память о любимой женщине, матери его сына книгу.
Называть такого человека "недомужчиной" может только никем не любимая
недоженщина, в качестве утешения собирающая, обсасывающая и распространяющая грязные сплетни.
Гость
Ответить
в таком возрасте можно кататься на коньках?и тарзан может быть стриптизером?а в обыденной жизни 30-<цензура> хоронят,хоть даже выглядят хорошо и на 20.
Иза
Ответить
А Навке все непочем. Будет кататься лет до 70. Миллионы зарабатывать. Тоже все мужиков искала, пока не подвернулся Песков. Бросил малолетних детей, но деньги есть, подкидывает.
Гость
Ответить
Как всё насправедливо!!
Гость
Ответить
Какой он "молодой", ему 50 лет почти
Гость
Ответить
Уважаю семью Веры Глаголевой и Насти Заворотнюк - не выносили на всеобщую публику проблему рака, внутри семьи переживают... не то что этот Шепелев - недомужчина, на Фриске имя себе сделал и пиар (кто его знал до этого), корреспондентов вызывал и ее больную-опухшую фоткали. Силы семье Насти!
Гость
Ответить
А почему он «молодого муж»? Они с Настей ровесники,одного года рождения
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