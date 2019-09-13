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Сдали нервы: муж смертельно больной Заворотнюк объявил об уходе

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Катастрофическая ситуация с Анастасией Заворотнюк заставила ее молодого мужа, фигуриста Петра Чернышева принять волевое решение. Прославленный спортсмен уходит.
прочитано 1563 раза

Буквально вся страна молится за Анастасию Заворотнюк, чья жизнь висит на волоске. Говорят, от койки звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" не отходит ее молодой муж Петр Чернышев. Фигурист даже принял решение уйти из ледового шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", передает телеграм-канал Super.

Сообщение об уходе спортсмен озвучил, когда состояние его жены стало критическим. Сейчас за жизнь Анастасии Заворотнюк борются лучшие медики в одной столичных клиник. Уже известно, кто заменит Петра Чернышева в музыкальном спектакле на льду. Главная роль отдана Алексею Рогонову. Сейчас вся труппа находится с гастролями в Турции. Петр же проводит время рядом с Анастасией, у которой диагностировали неоперабельную опухоль мозга.

В ближайшем окружении говорят, что Петр Чернышев не может ни о чем думать, кроме здоровья любимой супруги.

Материал дополняется

13 сентября 2019, 15:43

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кук
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