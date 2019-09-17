Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность

После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, в СМИ рассматриваются несколько версий того, что могло послужить ее причиной. По некоторым предположениям, спровоцировать онкологическое заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" могли стволовые клетки. Якобы в борьбе за вечную молодость люди, в частности, знаменитости, готовы пожертвовать собственным здоровьем.
Телеведущая Дана Борисова в откровенном интервью с корреспондентом "Дни.ру" призналась, что один-два раза делала себе такие инъекции. Более того, она помнит, как раньше якобы дважды в неделю ждали самолетов из, предположительно, Сибири, откуда везли эти стволовые клетки. Их буквально растаскивали по домам, такой был ажиотаж.
Гламурная красотка отметила, что не могла себе позволить делать такие уколы, потому что "это дорогая штука". При этом она не стала скрывать, что обожает косметологию. Дана Борисова откровенно сообщила, что делала уколы в лицо, а ведь некоторые, по ее данным, стволовые клетки пускали по биологически активным точкам и даже принимали внутрь.
Если окажется, что использование стволовых клеток имеет связь с возникновением рака, то Дане Борисовой, как и другим отечественным знаменитостям, коловшим это, грозит серьезная опасность.
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