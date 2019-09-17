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Как у Заворотнюк: Дане Борисовой грозит опасность

Дана Борисова. Фото: Пресс-служба артиста
Дана Борисова прокомментировала версию о том, что рак у Анастасии Заворотнюк могли спровоцировать стволовые клетки. Популярная телеведущая призналась, что в свое время тоже делала аналогичные инъекции.
прочитано 1960 раз

После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, в СМИ рассматриваются несколько версий того, что могло послужить ее причиной. По некоторым предположениям, спровоцировать онкологическое заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" могли стволовые клетки. Якобы в борьбе за вечную молодость люди, в частности, знаменитости, готовы пожертвовать собственным здоровьем.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Телеведущая Дана Борисова в откровенном интервью с корреспондентом "Дни.ру" призналась, что один-два раза делала себе такие инъекции. Более того, она помнит, как раньше якобы дважды в неделю ждали самолетов из, предположительно, Сибири, откуда везли эти стволовые клетки. Их буквально растаскивали по домам, такой был ажиотаж.

Гламурная красотка отметила, что не могла себе позволить делать такие уколы, потому что "это дорогая штука". При этом она не стала скрывать, что обожает косметологию. Дана Борисова откровенно сообщила, что делала уколы в лицо, а ведь некоторые, по ее данным, стволовые клетки пускали по биологически активным точкам и даже принимали внутрь.

Если окажется, что использование стволовых клеток имеет связь с возникновением рака, то Дане Борисовой, как и другим отечественным знаменитостям, коловшим это, грозит серьезная опасность.

Автор: 17 сентября 2019, 16:32
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Дана Борисова оголилась на кинопремьере

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Аряева, кому нужны твои <цензура> с такими "звездами" как Борисова?..
Гость
Ответить
Емае, Дана, как ты изменилась. Посмотрел в интернете какой ты была и какой стала...
Скорее всего ты до сих пор эти стволовые наяриваешь по полной:) прям краса России стала.
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