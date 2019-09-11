Лишают родительских прав: эпатажная модель попросила помощи у Борисова

Дмитрий Борисов узнал, как сложилась жизнь модели Элины Ромасенко. Манекенщица появилась в студии программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Год назад в студии ток-шоу разоблачили эпатажную модель – Элину Ромасенко. Выяснилось, что рассказы манекенщицы о жизни в роскоши не имеют отношения к действительности. Элина оказалась обычной матерью одиночкой, живущей в аварийном бараке на окраине Ростова.

Ромасенко потратила целое состояние на пластические операции, однако не могла отремонтировать свое скромное жилище. Уже тогда у модели не ладились отношения с соседями. Ромасенко недолюбливали за вспыльчивый нрав и яркую внешность.

В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Элина Ромасенко рассказала, что конфликт с другими жителями барака не исчерпан. Соседи хотят лишить эпатажную модель родительских прав. Говорят, что Элина не занимается семилетним сыном.

"Бедный тот ребенок: начинается утро – начинается мат. Мат такой, что невозможно слушать. Она его лупит, как козу. Он кричит: "Мамочка, не бей меня, мне же больно". Она его родила и стала бегать, не мне вам говорить куда. И по сегодняшний день она бегает и день, и ночь", – рассказала редакторам программы "Пусть говорят" соседка Элины.

Ромасенко уверяет, что завистливые жительницы барака ее оговаривают. Она постоянно подвергается нападкам и провокациям. Дорогой ремонт в своей квартире она не делает из принципиальных соображений: не видит смысла вкладывать в деньги в помещение, которое планирует продать.

Знакомый модели – Сергей Агеев – тоже плохо о ней отзывается. Он говорит, что Ромасенко восемь лет назад оказывала ему интимные услуги за деньги. "Десять тысяч – два часа", – кричал Агеев в студии "Пусть говорят".

Элина Ромасенко все обвинения отрицает. Она готова засудить всех, кто распространяет неправду о ней. Между тем Дмитрий Борисов обещал посодействовать манекенщице в решении ее проблем. Для начала шоумен собирается найти мужчину, который является отцом ребенка модели и взыскать с него алименты.