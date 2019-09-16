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"Все плохо": Разин высказался о состоянии Заворотнюк

Андрей Разин высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер "Ласкового мая" сделал неутешительное заявление по поводу здоровья известной актрисы. По его словам, Анастасия Заворотнюк в плохом состоянии.
прочитано 3839 раз

Андрей Разин отметил, что не отвечает на вопросы об артистке. Он пообещал семье Анастасии Заворотнюк придерживаться такой тактики.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду – их все достали… Но по сравнению с тем, что я уже сказал пару дней назад, добавить мне нечего. Это не фейк, все плохо", – приводит слова Андрея Разина РБК. Отметим, о госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября.

Напомним, актрисе поставили диагноз "рак головного мозга". Андрей Разин сообщал, что звезда находится в состоянии искусственной комы. По неподтвержденной информации, 15 сентября артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Примечательно, что ранее представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявлял, что ему запрещено комментировать состояние актрисы. Впрочем, до этого он говорил о сообщении от знаменитости, где она назвала информацию о своей госпитализации "бредом". 

Как писали "Дни.ру", врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга четвертой стадии. На фоне тяжелой болезни у звезды начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.

Автор: 16 сентября 2019, 17:50
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Настя публичный человек, у нее и вправду много поклонников и очень много непоклонников, как я, но просто сострадающих ей людях. Все мы люди, все смертны. Ну почему семье нельзя просто сказать правду, почему в России все не по людски, как в цивилизованном мире, ведь не нужны людям подробности болезни, а просто сказать- у нас очень тяжелое время, мы боремся как можем за Настю, Настя тоже борется как может, пожалуйста дайте нам возможность и дальше продолжать это делать, а кто хочет помочь, просто пожелайте Насте что-нибудь хорошего. Ведь вранье кругом одно, от директоров и докторов.
Гость
Ответить
Все.отжила.
1

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