"Все плохо": Разин высказался о состоянии Заворотнюк

Андрей Разин отметил, что не отвечает на вопросы об артистке. Он пообещал семье Анастасии Заворотнюк придерживаться такой тактики.
"Я договорился с их семьей, что никаких комментариев давать не буду – их все достали… Но по сравнению с тем, что я уже сказал пару дней назад, добавить мне нечего. Это не фейк, все плохо", – приводит слова Андрея Разина РБК. Отметим, о госпитализации Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября.
Напомним, актрисе поставили диагноз "рак головного мозга". Андрей Разин сообщал, что звезда находится в состоянии искусственной комы. По неподтвержденной информации, 15 сентября артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Примечательно, что ранее представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявлял, что ему запрещено комментировать состояние актрисы. Впрочем, до этого он говорил о сообщении от знаменитости, где она назвала информацию о своей госпитализации "бредом".
Как писали "Дни.ру", врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк опухоль мозга четвертой стадии. На фоне тяжелой болезни у звезды начался отек мозга, медики приняли решение погрузить ее в медикаментозный сон. Позднее появилась информация о том, что артистку частично парализовало.
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