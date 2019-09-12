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Общество

Засосало в трубу: родители захлебнувшейся в бассейне девочки появились в гостях у Борисова

Дмитрий Борисов. Кадр youtube.com
На Первом канале обсудили резонансную трагедию произошедшую на турецком курорте. В студии "Пусть говорят" появилась Наталья Адамова из Петербурга. Ее дочь – 12-летняя Алиса – захлебнулась в бассейне комфортабельного отеля.
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Наталья Адамова рассказала, что во время купания руку ее наследницы засосало в трубу на дне бассейна. Девочка не могла выбраться на поверхность. Первым на помощь ребенку бросился ее отец. Крепкий мужчина не смог справиться, он попросил помощи у очевидцев.

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Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Семеро туристов пытались вызволить Алису. Ребенка не могли извлечь даже после отключения насоса. В итоге трубу сломали, девочку подняли на поверхность. По словам отца 12-летней Алисы, персонал не участвовал в спасении. До приезда медиков реанимационные мероприятия проводили находящиеся рядом гости отеля.

"Спасателей не было, и даже медицинский работник отеля появился только секунд за 20 до того, как приехала скорая помощь. Они практически одновременно подошли", – вспомнил папа девочки Андрис Лейкуцис в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".

 Состояние ребенка было критическим. 11 дней врачи спасали жизнь Алисы. 28 августа она скончалась.

Лейкуцис отметил, что отель отказывается признавать свою вину. Представители гостиницы винят во всем родителей Алисы.

"Когда Наташа давала показания в полиции в ее адрес звучали слова: "Вы не уследили за ребенком", "Это ваша вина", – говорит Андрис.

После в ток-шоу "Пусть говорят" стало известно, что труба, в которую попала Алиса, под большим давлением гнала воду на высокую горку-аттракцион. Ее диаметр трубы – 25 сантиметров, на ней не было даже намека на защитную сетку.

Глава турецкой диаспоры в России – Юсуф Шен – приехал на съемочную площадку "Пусть говорят", чтобы принести соболезнования безутешным родителям. "Надо смотреть со всех сторон. Потому что мой ребенок, когда в аквапарке с горки съезжает, я стою рядом с горкой. Если отель виноват, то их надо осудить. Сейчас турецкие правоохранительные органы этим занимаются", – отметил Шен.

Между тем родители Алисы опасаются, что справедливость так и не восторжествует. Виновные в гибели их дочери не понесут должного наказания.

"Через два дня после того, как все произошло, к нам в отель приехал председатель департамента по туризму региона. Нам официально заявили, что это отель работает последнюю неделю, дальше отель будет закрыт. А сейчас я понял, что он работает", – сказал Андрис Лейкуцис в эфире "Пусть говорят".

12 сентября 2019, 17:53

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