"Это важно": Фриске неожиданно высказался об умирающей Заворотнюк

В СМИ упорно муссируются слухи, что у Анастасии Заворотнюк тот же печальный диагноз, что и у ныне покойной Жанны Фриске. Журналисты связались с ее отцом Владимиром Фриске.

Жанна Фриске умерла летом 2015 года после полутора лет борьбы с раком головного мозга. Говорят, о печальном диагнозе популярная исполнительница узнала вскоре после того, как стала матерью – весной 2013 года у нее родился сын Платон. Смерть певицы потрясла буквально всю страну. Проститься с Жанной пришли множество друзей, поклонников и представителей отечественного шоу-бизнеса.

И вот якобы сейчас история повторяется, но на этот раз с Анастасией Заворотнюк. В начале весны артистка и ее муж, фигурист Петр Чернышев, объявили о прибавлении в семействе. Осенью у них родилась дочь Мила – поистине долгожданный ребенок. Тогда исчезновение звезды сериала "Моя прекрасная няня" из поля зрения объяснялось заботами о малышке. Но все изменилось несколько недель назад, когда журнал "Тайны звезд" вышел с заголовком о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Дальше новости о состоянии актрисы появлялись одна тревожнее другой. Из-за совпадений – рождение ребенка и известие о страшном недуге – общественность провела параллель между Анастасией Заворотнюк и Жанной Фриске. Репортеры связались с отцом ныне покойной певицы Владимиром Борисовичем.

"Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался", – вспомнил Владимир Фриске.

Он дал неожиданный совет родным Анастасии Заворотнюк – дать ей возможность встретиться с крошечной дочкой. "Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте", – цитирует отца Жанны Фриске Teleprogramma.pro.