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"Это важно": Фриске неожиданно высказался об умирающей Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
В СМИ упорно муссируются слухи, что у Анастасии Заворотнюк тот же печальный диагноз, что и у ныне покойной Жанны Фриске. Журналисты связались с ее отцом Владимиром Фриске.

Продолжение: "Все плохо": Разин высказался о состоянии Заворотнюк
прочитано 138886 раз

Жанна Фриске умерла летом 2015 года после полутора лет борьбы с раком головного мозга. Говорят, о печальном диагнозе популярная исполнительница узнала вскоре после того, как стала матерью – весной 2013 года у нее родился сын Платон. Смерть певицы потрясла буквально всю страну. Проститься с Жанной пришли множество друзей, поклонников и представителей отечественного шоу-бизнеса.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

И вот якобы сейчас история повторяется, но на этот раз с Анастасией Заворотнюк. В начале весны артистка и ее муж, фигурист Петр Чернышев, объявили о прибавлении в семействе. Осенью у них родилась дочь Мила – поистине долгожданный ребенок. Тогда исчезновение звезды сериала "Моя прекрасная няня" из поля зрения объяснялось заботами о малышке. Но все изменилось несколько недель назад, когда журнал "Тайны звезд" вышел с заголовком о том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Дальше новости о состоянии актрисы появлялись одна тревожнее другой. Из-за совпадений – рождение ребенка и известие о страшном недуге – общественность провела параллель между Анастасией Заворотнюк и Жанной Фриске. Репортеры связались с отцом ныне покойной певицы Владимиром Борисовичем.

"Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался", – вспомнил Владимир Фриске.

Он дал неожиданный совет родным Анастасии Заворотнюк – дать ей возможность встретиться с крошечной дочкой. "Если есть такая возможность и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку. Это важно, поверьте", – цитирует отца Жанны Фриске Teleprogramma.pro.

Автор: 16 сентября 2019, 15:41
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
В смысле? Лупоглазая не вылазила из Ири Ланки, перед самой смертью приехала, со своим лилипутом, папаша все время торчал в Дубае, нашла мертвую Жанну Орлова, это потом сказочники начали "набрасывать" легенды... при чем все разны.... Полицию вызвали через несколько часов!!! Или мамаша по банкам не скакала, деньги Русфонда не снимала? Так этому есть достоверные доказательства, или ты не в курсе еще одной доверенности, по которой они ОГРАБИЛИ своего внука? Или "лечили"???? Так ты посмотри не один раз, у Малахова, так называемая мать, на всю страну говорила, что не в курсе лечения!!!
Не <цензура>, епнутая чучундра.
Гость
Ответить
Хворостовского тоже сначала обьявили ,что сдох.А он оказался живой.А через две недели все-таки-сдох.И эта Настя сдохнет....На небесах будет спектакли играть
Гость
Ответить
Гость
Ты куйню то не лепи, харэ фантазировать.
В смысле? Лупоглазая не вылазила из Ири Ланки, перед самой смертью приехала, со своим лилипутом, папаша все время торчал в Дубае, нашла мертвую Жанну Орлова, это потом сказочники начали "набрасывать" легенды... при чем все разны.... Полицию вызвали через несколько часов!!! Или мамаша по банкам не скакала, деньги Русфонда не снимала? Так этому есть достоверные доказательства, или ты не в курсе еще одной доверенности, по которой они ОГРАБИЛИ своего внука? Или "лечили"???? Так ты посмотри не один раз, у Малахова, так называемая мать, на всю страну говорила, что не в курсе лечения!!!
Камиль,сам
Ответить
Молюсь за неё..
Гость
Ответить
Гость
Нашли у кого спрашивать!!! У того, кто бросил свою дочь на Дмитрия и подруг, у того, кто даже момент ухода дочери просохатил, ни он, ни его жена, ни дочь даже время смерти не знают, это уже потом навыдумывали разных версий... сказочники.... Мать Жанны по банкам скакала, так торопилась счета опустошить, что же с дочерью не сидела, взяв за руку.... Лицемеры!!! Анастасию жаль... Страшно, что в наше время, до сих пор не нашли средств для избавления от страшного недуга, который не щадит никого.... ни бедных, ни богатых, ни молодых, ни детей... Все очень печально и это страшное горе...
Ты куйню то не лепи, харэ фантазировать.
Гость
Ответить
Настю жаль,как молодую,красивую женщину,маму. Но,как человека...даже не знаю. Не могу лицемерить,поддерживая всеобщие страдания.Очень много горя она приносила другим людям. Цинично шла по головам,уводила,пользовалась,бросала,поливая грязью всех тех,кто ее любил. Остановилась только в последнем браке.Да,все это было,но в такие моменты,наверное это уже не важно.Мы все не святые. Каждый из нас делает ошибки,а потом несет за них ответственность. Я хочу,чтобы свершилось чудо и Настя пошла на поправку. Жила,любила свою семью,воспитала хорошую дочку и порадовалась внукам.
Живи,Настя !
Гость
Ответить
Ну надо же,главный эксперт по выхаживанию больных свои три копейки вставил. Ну почему не посоветовал,как деньги выпрашивать,а потом ездить отдыхать на эти деньги, в то время,когда дочь находится в тяжелом сострянии. А потом,когда дело совсем к концу.подходит,снять все со счетов и заставить через суд возвращать ее детей. Поделись опытом ,упырек,не стесняйся !
Гость
Ответить
Гость
Если «болезнь неизлечима»,то зачем папа деньги собирал и обвинял Шепелева,что тот плохо лечил Жанну
А он что баран 🐏, бык 🐄 что бы его взять и увести? Сам рад бегать по бабам
Гость
Ответить
И я пришел
Придурка этого косоротого не спросили...Советчик <цензура> р е н о в ...Совесть не задолбала еще за украденные денежки ?
Нашли у кого спрашивать!!! У того, кто бросил свою дочь на Дмитрия и подруг, у того, кто даже момент ухода дочери просохатил, ни он, ни его жена, ни дочь даже время смерти не знают, это уже потом навыдумывали разных версий... сказочники.... Мать Жанны по банкам скакала, так торопилась счета опустошить, что же с дочерью не сидела, взяв за руку.... Лицемеры!!! Анастасию жаль... Страшно, что в наше время, до сих пор не нашли средств для избавления от страшного недуга, который не щадит никого.... ни бедных, ни богатых, ни молодых, ни детей... Все очень печально и это страшное горе...
Гость
Ответить
фритюрнице свою пасть не стоит открывать.а Настю жаль,но от этой напасти ни кто не застрахован.лучше бы делали передачи про простых людей,болеющими этим страшным недугом и помогали бы им.а так....рейтинг и бабло.всем здоровья,народ!
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