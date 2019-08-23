Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 августа 2019 года

Близкий человек откровенно о раке мозга Заворотнюк
Все началось с журнала "Тайны звезд", который поместил на обложке фотографию Анастасии Заворотнюк, а внутри разместил статью, в которой говорилось, что якобы у актрисы заподозрили рак мозга.
Будто бы особо наблюдательные люди разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных узлов. Репортеры даже связались с медиками, чтобы те проанализировали эту ситуацию. "За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз – разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", – дали комментарий изданию врачи.
Материал дополняется.
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