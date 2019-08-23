"Не поддается никакой терапии": Рак Заворотнюк сравнили с онкологией Фриске

Появились слухи, будто у Анастасии Заворотнюк заподозрили рак. Блогер Лена Миро провела параллель между актрисой и ныне покойной певицей Жанной Фриске.

Сегодня, 23 августа, СМИ переполошили народ сообщением, что у Анастасии Заворотнюк подозревают онкологию. Все началось с журнала "Тайны звезд" с фотографией актрисы на обложке. В статье говорилось, что якобы у звезды сериала "Моя прекрасная няня" может быть рак мозга.

Будто бы особо наблюдательные люди разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных узлов. Будто бы это делается, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогранулематоз – разновидности рака крови. "То есть коллеги искали источник опухоли", – дали комментарий изданию медики.

Блогер Лена Миро провела параллель между раком, приписываемым Анастасии Заворотнюк, и онкологией, которой страдала певица Жанна Фриске. Она убеждена, что всему виной ЭКО. Отметим, что осенью 2018 года популярная актриса подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Пара не скрывает, что это долгожданный ребенок.

"У 48-летней Заворотнюк по слухам в артистической тусовки обнаружен рак. Ситуация та же самая, что и с Фриске – убойные дозы гормонов, чтобы забеременеть, ЭКО, последующий неизлечимый диагноз. Хуже всего в этой ситуации, что искусственно вызванная болезнь крайне агрессивна и не поддается никакой терапии. Вызвать заболевание – вызвали, а вот как лечить – методов нет", – высказала свое мнение Миро в соцсети "ЖЖ".

Лена отметила высокий риск онкологии при использовании ЭКО. Она даже привела конкретные данные: "Хотя и не говорят об этом, каждая десятая получает неизлечимый диагноз". Миро попыталась проанализировать, почему женщины идут на такой смертельно опасный шаг.

По ее мнению, всему виной желание угодить мужу и соседкам. "Мол, могу! Способна еще! Фертильная самка, а не бабушка! Что у этих баб в голове?! Жутко, страшно, обидно за них – из-за собственной дури ложатся в гроб!" – высказалась Лена Миро.

Отметим, что концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг информацию об онкологическом заболевании актрисы. По его словам, артистка здорова.