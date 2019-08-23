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Скандал: с покойницы Вербер трясут огромные деньги

Алла Вербер. Фото: www.globallookpress.com
Клиенты Аллы Вербер в панике. Покупатели не могут получить заказы, сделанные еще при жизни фешен-директора ЦУМа.
прочитано 1394 раза

Как оказалось, незадолго до трагедии с Аллой Вербер связалась состоятельная дама. Богатая клиентка попросила сотрудницу элитного магазина посодействовать в приобретении шубы. Зима близко, скоро холода, поэтому фешен-директор ЦУМа не смогла отказать покупательнице.

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Меха Вербер должна была заказать в Италии. Дама передала Алле Константиновне задаток, который составлял половину стоимости изделия, а именно 25 тысяч евро. Остальные деньги, по договоренности, клиентка внесла бы при получении заказа.

"Вербер написала, что оплатила, внесла предоплату, и чеки у нее", – сообщил анонимный источник Telegram-каналу "Только никому…"

Как мы знаем, Алла Константиновна уехала в Италию, однако в Москву так и не вернулась. 6 августа сотрудница элитного магазина и хороший друг российского бомонда скончалась от менингококкового сепсиса. Похоронили ее в Торонто на девятый день.

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Публикация от Alla Verber (@verberalla)

Возможно, шуба, о которой так мечтала состоятельная москвичка, давно пылится где-то в подсобке ЦУМа, однако, не имея на руках квитанций, узнать о ее судьбе заказчица не может. Теперь покупательница ищет выходы на родственников или помощников Аллы Вербер и надеется на затяжную и теплую осень.

23 августа 2019, 07:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародована причина смерти Аллы Вербер

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как в советские времена : "Алла, достань мне шубу, я тебя отблагодарю". Что шуб за 50 000 евро в свободной продаже не достать ?
Гость
Ответить
какой ужас выход купить пуховик на рынке
1

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