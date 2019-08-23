Скандал: с покойницы Вербер трясут огромные деньги

Как оказалось, незадолго до трагедии с Аллой Вербер связалась состоятельная дама. Богатая клиентка попросила сотрудницу элитного магазина посодействовать в приобретении шубы. Зима близко, скоро холода, поэтому фешен-директор ЦУМа не смогла отказать покупательнице.
Меха Вербер должна была заказать в Италии. Дама передала Алле Константиновне задаток, который составлял половину стоимости изделия, а именно 25 тысяч евро. Остальные деньги, по договоренности, клиентка внесла бы при получении заказа.
"Вербер написала, что оплатила, внесла предоплату, и чеки у нее", – сообщил анонимный источник Telegram-каналу "Только никому…"
Как мы знаем, Алла Константиновна уехала в Италию, однако в Москву так и не вернулась. 6 августа сотрудница элитного магазина и хороший друг российского бомонда скончалась от менингококкового сепсиса. Похоронили ее в Торонто на девятый день.
Возможно, шуба, о которой так мечтала состоятельная москвичка, давно пылится где-то в подсобке ЦУМа, однако, не имея на руках квитанций, узнать о ее судьбе заказчица не может. Теперь покупательница ищет выходы на родственников или помощников Аллы Вербер и надеется на затяжную и теплую осень.
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