"Ты читала условия?": оставшуюся разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор

Поклонники больше не смогут услышать полюбившиеся композиции в исполнении Наргиз Закировой, и это их очень расстраивает. В микроблоге певицы фанаты клянут Максима Фадеева на чем свет стоит, и вспоминают историю другой артистки продюсера – Линды.
Между тем певица Кристина Есаян, которая не понаслышке знает, как работает шоу-бизнес, в этом вопросе полностью на стороне Максима Фадеева. По словам артистки, продюсер действует в рамках правового поля. Скорее всего он изначально предложил певице Наргиз договор, по которому права на треки переходят в собственность лейбла.
"Хочется спросить: "Наргиз, а ты когда подписывала договор, ты читала условия?" Я считаю, что вины Фадеева никакой нет, он изначально дал договор, где все указано по пунктам, вы должны читать, потом подписывать, а не после завершения договора вспоминать о том, что вам песни больше не принадлежат!" – ткнула носом Есаян Закирову.
По словам Кристины, певица Наргиз – замечательная артистка, которая не пропадет без лейбла Фадеева. Есаян уверена, что в скором времени бывшая подопечная Фадеева поразит своих слушателей очередной композицией.
"Что касается Фадеева, я не знаю, какие у него планы на будущее, какие отношения у него есть или были с певицей Наргиз, но это не должно было повлиять на совместную работу! Я бы продлила контракт и продолжила бы работать с Наргиз. Надеюсь, мои слова от сердца дойдут до этих обоих сторон", – рассудила Кристина Есаянв беседе с корреспондентом "Дни.ру".
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