"Ты читала условия?": оставшуюся разбитого корыта Наргиз ткнули носом в договор

Певица Наргиз в срочном порядке записывает новый альбом и программу для гастрольного тура. После разрыва деловых отношений с лейблом продюсера Максима Фадеева MALFA звезда осталась у разбитого корыта, потеряв права на песни.

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