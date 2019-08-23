Новый поворот в конфликте Крутого и Вайкуле

В свежем интервью Игорь Крутой представил свою версию конфликта с Лаймой Вайкуле. Продюсер дал понять, что певица ему буквально свинью подложила. Лайма отреагировала на слова музыканта.

В интервью изданию "Аргументы и факты" Игорь Крутой рассказал, что вел переговоры о возвращении конкурса "Новая волна" в Юрмалу, но в те самые сроки Лайма Вайкуле организовала свой фестиваль "Рандеву". По мнению композитора, с ее стороны это было не очень порядочно. Тогда артистка прокомментировала его слова.

Певица выступила за возвращение конкурса Игоря Крутого в Юрмалу. "Я удивлена этому высказыванию Игоря. Я много лет выступала на "Новой волне", и мне очень нравился этот конкурс, я хочу, чтобы он вернулся. Я не понимаю, почему не может быть два фестиваля, у нас все лето они проходят в Юрмале. Я была бы счастлива, если было бы два фестиваля", – призналась Лайма Вайкуле.

Она подчеркнула, что у них с продюсером совсем разные мероприятия по тематике. "У Игоря конкурс, а у меня фестиваль – мы друг другу не мешаем, они совершенно разные. Я очень люблю Игоря и очень хорошо отношусь к "Новой волне", в Юрмале он был к месту, тут столько русскоговорящей публики", – цитируют артистку РИА Новости.

Отметим, что о конфликте Лаймы Вайкуле и Игоря Крутого не говорилось открыто до тех пор, пока певица в интервью не заявила, что продюсер обижается на нее "несправедливо". Дескать, ей "город предложил", а не она сама придумала.

И вот сейчас Игорь Крутой представил свою версию событий. Он дал понять, что Лайма Вайкуле ему буквально подложила свинью. Продюсер заявил, что артистка "лукавит". Якобы в 2015 году велись переговоры о возвращении "Новой волны" в Юрмалу. Причем на самом высоком уровне. Но тут подсуетилась Лайма Вайкуле. "В это время, в сроки, когда должна была пройти "Новая волна", Лайма делает свой фестиваль "Рандеву", показывая тем самым, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья", – заключил Игорь Крутой.