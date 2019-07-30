Горюющий из-за смерти близкого Солнцев остался без квартиры

Долгое время Гоген Солнцев не появлялся на публике и отказывался от интервью. Как оказалось, шоумен переживает смерть родного отца Солнцева Сергея Анатольевича. Он умер от рака кишечника.
О трагическом событии Гоген узнал только через год после случившегося. "Я вообще сам виноват, что узнал об этом спустя год, ведь мы не общались много лет. Так получилось. Сказала мне крестная – Лида. Он болел, а я ничего об этом не знал", – рассказал Солнцев в программе "Прямой эфир".
Выяснилось, что шоумен не видел отца 22 года. Сергей Анатольевич ушел из семьи, когда будущей звезде исполнилось десять лет. В том, что его отношения с родителем не сложились, Солнцев винит мать Людмилу Кравцову.
"Меня все детство воспитывали в том ключе, что мама у тебя хорошая, потому что на год дольше оставалась в семье, а вот папа плохой. Я знал, что он звонил на дни рождения, Новый год, но меня не подзывали к телефону", – рассказал Гоген.
Солнцев до сих пор не понимает, что на самом деле произошло между его родителями. Он слышал только версии мамы: якобы та застала мужа в момент измены и не смогла простить ему предательство.
"Я понимаю – мама болеет, и она сейчас в не лучшем виде. Я никак не могу в себе найти силы и пойти навстречу ей, потому что я до сих пор не могу понять, почему я остался один – без мамы, без папы. Она все время юлит, то так, то так", – признался Гоген Солнцев.
Вместе со съемочной группой "Прямого эфира" шоумен побывал на могиле отца и наведался в его московскую квартиру. Гоген Солнцев узнал, что в апартаментах его родителя проживают чужие люди. Как и на каком основании они заняли жилплощадь, шоумен не знает. Он попросил Андрея Малахова разобраться в этом вопросе.
Редакция "Прямого эфира" провела собственное расследование. Оказывается, незадолго до смерти в жизни Сергея Солнцева появились посторонние люди. Некая Людмила Кравцова и ее супруг до последнего дня ухаживали за отцом знаменитости.
Кравцова рассказала в эфире ток-шоу, что познакомилась с Солнцевым-старшим в онкоцентре. Ей стало жаль одинокого мужчину, и она решила его поддержать. Людмила подчеркнула, мол, протянула руку помощи нуждающемуся без каких-либо корыстных побуждений. Женщина отметила, что к деньгам и документам подопечного доступа не имела, якобы всем этим заведовала сестра больного, которая приехала с Алтая. Ее имя Кравцова называть отказалась.
По словам Людмилы, сейчас в квартире отца знаменитости проживает ее коллега Александр Черноиванов. Нынешний обитатель спорной жилплощади выдал Сергею Анатольевичу займ в размере полутора миллиона рублей. Родителю шоумена требовались деньги на срочную операцию.
Александр Черноиванов тоже появился в студии ток-шоу "Прямой эфир". Мужчина заявил, что живет в квартире на законных основаниях. "Дал взаймы на лечение полтора миллиона рублей, под три процента в месяц", – отметил он, а после предложил продолжить дискуссию в суде.
Гоген Солнцев подозревает, что его отец попал в руки черных риелторов, которые позарились на жилплощадь. Она, к слову, оценивается в восемь миллионов. Шоумен допускает, что странные персонажи, которые окружали его родителя, приблизили его кончину. "Твари, просто ублюдки", – кричал он.
Людмила Кравцова все обвинения в свой адрес опровергла и даже согласилась пройти проверку на детекторе лжи. Результаты исследования сыграли не в ее пользу.
"Я считаю, что они прежде знали об этом больном и подошли к нему не просто так, потому что они пользовались деньгами этого больного. Ведь у него должна была быть операция, которая не состоялась", – сказал полиграфолог в эфире ток-шоу "Прямой эфир".
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