"В светлый путь, Катюша!": Солнцев вручил жену-старушку другому мужчине

Супруга одиозного режиссера несколько месяцев провела в санатории. Екатерина Терешкович лечилась от пагубного пристрастия к алкоголю и, по словам Гогена Солнцева, добилась больших успехов.
"За Катю не переживайте! С ней полный порядок! Каждый человек может утомиться. Сейчас все хорошо👌 Была эмоциональная нагрузка. Выдались нелегкие несколько месяцев. Было тяжело. Но все идет на поправку", – написал Гоген Солнцев в личном Instagram.
Шоумен добавил, что после выписки из здравницы его жена-старушка отправится на курорт. Там, в компании другого мужчины, она закрепит полученный благодаря лечению результат.
"В ближайшее время Катя летит отдыхать вместе с другом детства. Возраст друга на молодость не претендует, поэтому отпускаю ее с ним с легким сердцем! Пусть отдохнет игривая кошечка! В светлый путь, Катюша!" – резюмировал Гоген Солнцев.
Подписчики обратили внимание на снимок, которым знаменитость сопроводила текст. В кадре Екатерина Терешкович выглядит помолодевшей и буквально цветет.
"Как то Катюша на себя не похожа,больше на Гогешу похожа.А в полне может быть реальный фотошоп.Уж сильно она помолодела и похорошела", "Катька облондинилась и стала похожа на Гогенчика", "Катя уже на Гогена немного похожа стала☺❤", "Катя на Гогена стала похожа! Теперь понятна цель пластики 😂😂😂🤦🏻♀🤦🏻♀ (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметили поклонники Гогена Солнцева.
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