"Кати уже давно нет в живых": заговорили об убийстве старушки-жены Гогена Солнцева

В личном Instagram шоумен рассказал, что навещал престарелую супругу Екатерину Терешкович в санатории. По словам Гогена Солнцева, в здравницу он приезжал вместе с падчерицей Полиной.
"Навестили. Катя всем передает большой привет. По вечерам стало немного прохладно, поэтому мы привезли ей одежду. Она просит, чтобы за нее не переживали. Ей тут очень нравится, скоро она снова будет в строю", - написал Гоген Солнцев.
К публикации звезда прикрепила снимок, который многим показался подозрительным. По мнению интернет-обывателей фотография была сделана давно – до того, как Екатерина сделала пластическую операцию и сменила имидж. Поклонники предположили ужасное: Гоген Солнцев расправился с надоевшей женой.
"Ппц довели бабку ", "🙄ты ее убил что ли...🙄 это ужас где она и как выглядит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А что случилось с Катей?", "Это просто кошмар. У меня одной ощущение, что Кати уже давно нет в живых, а это просто желание Гогена подпитывать интерес аудитории, чтобы не угасал", – пишут пользователи Сети.
Отметим, за личной жизнью Гогена Солнцева с интересом наблюдает вся страна. В прошлом году шоумен женился на женщине, которая годится ему в бабушки. По словам звезды, в объятиях пожилой Екатерины Терешкович он наконец почувствовал себя счастливым. К слову, спокойная жизнь Гогена длилась недолго – его супруга решилась на апгрейд, легла под нож хирурга, а потом, заметно помолодев, ушла в отрыв.
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