"Маразм": острота поддатой Пугачевой возмутила народ

Супруг артистки Максим Галкин опубликовал в личном Instagram видеозапись. В кадре Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ведут непринужденную беседу.
Внезапно Примадонна выдает остроту, которая шокирует всех присутствующих, а особенно Максима Галкина. После Пугачева и Вайкуле объясняют свое странное поведение воздействием алкоголя.
Отметим, что выходка поддатой Аллы Борисовны пришлась по вкусу не всем. Некоторым интернет-обывателям она показалась неуместной, недостойной Примадонны российской сцены.
"Маразм двух дур. Но никто не отменяет великолепие и талант Пугачевой. Но всему свое время. Надо уйти с достоинством, не уподобляясь этой бесталанной Вайкуле", "Ой, ****, вот уж во истину – старые клячи", "Как Алла любит оголять свое плечо))). Наверное думает, что это очень сексуально. А на самом деле, смешно это выглядит. Хоть бы кто ей открыл глаза, что это неприлично, всему свое время. А ее время уже давно прошло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущаются пользователи Сети.
Между тем были и те, кто не увидел в поведении Аллы Пугачевой ничего криминального. Некоторые поклонники назвали остроты артистки невинными.
"Алла и Лайма здесь выглядят превосходно.Браво", "Улубнулась и посмеялась вместе с Аллой и Лаймой, получилось очень легко и по житейские, прям как все мы", "Да пусть порезвятся старушки,вспомнят ,какими были в молодости.!!! Жалко. Шло ли!!!?", "Пусть бабульки резвятся, жалко что ли? Плевать им на наши мнения. Живут в свое удовольствие. Правильно делают. Жизнь одна и то уже кончается", – вступились поклонники за Аллу Пугачеву.
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