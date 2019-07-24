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"Маразм": острота поддатой Пугачевой возмутила народ

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com.
Примадонна отечественной эстрады позволила себе немного расслабиться. Алла Пугачева отпустила двусмысленную шутку, за что получила нагоняй.
прочитано 1335 раз

Супруг артистки Максим Галкин опубликовал в личном Instagram видеозапись. В кадре Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ведут непринужденную беседу.

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Алла Борисовна Пугачева певица

Внезапно Примадонна выдает остроту, которая шокирует всех присутствующих, а особенно Максима Галкина. После Пугачева и Вайкуле объясняют свое странное поведение воздействием алкоголя.

Отметим, что выходка поддатой Аллы Борисовны пришлась по вкусу не всем. Некоторым интернет-обывателям она показалась неуместной, недостойной Примадонны российской сцены.

"Маразм двух дур. Но никто не отменяет великолепие и талант Пугачевой. Но всему свое время. Надо уйти с достоинством, не уподобляясь этой бесталанной Вайкуле", "Ой, ****, вот уж во истину – старые клячи", "Как Алла любит оголять свое плечо))). Наверное думает, что это очень сексуально. А на самом деле, смешно это выглядит. Хоть бы кто ей открыл глаза, что это неприлично, всему свое время. А ее время уже давно прошло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмущаются пользователи Сети.

Между тем были и те, кто не увидел в поведении Аллы Пугачевой ничего криминального. Некоторые поклонники назвали остроты артистки невинными.

"Алла и Лайма здесь выглядят превосходно.Браво", "Улубнулась и посмеялась вместе с Аллой и Лаймой, получилось очень легко и по житейские, прям как все мы", "Да пусть порезвятся старушки,вспомнят ,какими были в молодости.!!! Жалко. Шло ли!!!?", "Пусть бабульки резвятся, жалко что ли? Плевать им на наши мнения. Живут в свое удовольствие. Правильно делают. Жизнь одна и то уже кончается", – вступились поклонники за Аллу Пугачеву.

Автор: 24 июля 2019, 21:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Борис
Ответить
Ну сколько можно еще говорить об этих общипанных курицах -- ни рожи , ни кожи , ни таланта .
Так, блин , не пришел к <цензура> рукав .
СТЫДОБА !
1

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