Аллу Пугачеву и Максима Галкина побили на Украине за возмутительное поведение

Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями на светском мероприятии. Речь идет об открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.

Примадонна и ее молодой супруг отнеслись неуважительно по отношению к журналистам. Они просто-напросто напрочь отказались отвечать на их вопросы, не соизволив даже повернуть головы в сторону интервьюеров. Украинские СМИ были возмущены таким пренебрежительным поведением.

Клуб фанатов Аллы Борисовны опубликовал на своей странице в Instagram ролик с открытия фестиваля. Поклонники после увиденного пришли в бешенство. Они начали бить гневными словами в самое сердце знаменитостей.

"Похожа на Зверева стала", "Хоть бы свою накладку на волосы на затылке аккуратно приделала", "Возраст берет свое как бы то ни было", – критиковали злопыхатели.

Отметим, что к фотографам звездная пара отнеслась лояльнее. Они активно позировали и улыбались, глядя в объективы папарацци.

Напомним, ранее Максима и Аллу Борисовну обвинили в прививании ложных ценностей одной из их детей. Как писали "Дни.ру", тем не менее поклонники отметили поразительное сходство дочери с родителями.