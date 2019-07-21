Аллу Пугачеву и Максима Галкина побили на Украине за возмутительное поведение

Примадонна и ее молодой супруг отнеслись неуважительно по отношению к журналистам. Они просто-напросто напрочь отказались отвечать на их вопросы, не соизволив даже повернуть головы в сторону интервьюеров. Украинские СМИ были возмущены таким пренебрежительным поведением.
Клуб фанатов Аллы Борисовны опубликовал на своей странице в Instagram ролик с открытия фестиваля. Поклонники после увиденного пришли в бешенство. Они начали бить гневными словами в самое сердце знаменитостей.
"Похожа на Зверева стала", "Хоть бы свою накладку на волосы на затылке аккуратно приделала", "Возраст берет свое как бы то ни было", – критиковали злопыхатели.
Отметим, что к фотографам звездная пара отнеслась лояльнее. Они активно позировали и улыбались, глядя в объективы папарацци.
Напомним, ранее Максима и Аллу Борисовну обвинили в прививании ложных ценностей одной из их детей. Как писали "Дни.ру", тем не менее поклонники отметили поразительное сходство дочери с родителями.
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