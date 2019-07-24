Невестка Пугачевой сняла Никиту Преснякова за необычным занятием

Внук Примадонны Никита Пресняков часто путешествует со своей супругой Аленой Красновой. Сейчас пара находится в Дубае, откуда девушка щедро делится снимками и видеороликами.

Накануне модель выложила в Stories своего Instagram видео, на котором запечатлен ее муж. Музыкант испробовал новый аттракцион с очками виртуальной реальности. На кадрах Пресняков улыбается и нервно дергает руками, пытаясь управлять парапланом, чтобы не врезаться в гору – именно в такую обстановку его перенесли VR очки. "Никита, 28 годиков", – с иронией отметила Алена.

В отличие от возлюбленного, Краснова предпочла не посещать экстремальный аттракцион и просто снимала на камеру телефона Никиту, чтобы по-максимуму передать его впечатления фолловерам.

Отметим, супруги впервые вместе прилетели в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты. Каждый год они летают зимовать на Бали, а вечной этого года отправились в Америку.