Сексуальная Пугачева в мини-шортах похвасталась роскошными ногами

Главная артистическая чета России пришла в зал аккурат к третьему звонку – вернее, проехала со служебного входа в новом черном "Мерседесе" и заняла место за столиком в VIP-ложе. В прошлый раз, на первом концерте, Алла и Максим сидели в партере, теперь же решили не переключать на себя внимание публики.
"Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите!" – обратился к Примадонне корреспондент "Дни.ру". "А что мне еще остается? Держусь!" – отшутилась Пугачева".
Чистый морской воздух Рижского взморья явно идет на пользу 70-летней певице – она выглядит свежей, отдохнувшей, похорошевшей. Короткие белые шорты, белые носочки и белые же кроссовки подчеркивали и красивый ровный загар, и стройность ног любимой миллионами певицы.
Алла Борисовна, конечно, устала от постоянного внимания к себе, вспышек камер, необходимости хорошо выглядеть. И ее можно понять – столько десятилетий оставаться самой интересной и востребованной персоной страны очень непросто.
На заключительном дне фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" ей и всем зрителям предстоит насладиться песнями Сергея Лазарева, Григория Лепса, EMIN, Валерия Сюткина и, конечно же, хозяйки праздника Лаймы Вайкуле.
Популярные темы форума
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Сын мой все равно женился на старухе
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Бога нет , а Гундяев есть
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как перестать жрать
Любовь война
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
У бога есть враги?
Обманываю его
Как найти правильного спутника жизни?
Ненавижу подругу
Найти мужа на сайте знакомств
Послеродовая депрессия
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Хочу завести лысого кота
Голая Наташа Королева
Великая сила Любовь!
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу