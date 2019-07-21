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Сексуальная Пугачева в мини-шортах похвасталась роскошными ногами

В зале "Дзинтари" открылся заключительный день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Сегодня в зале много звезд – Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с женой, дочерью и внучкой, Лариса Рубальская. Но самым долгожданным стало появление Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Корреспондент "Дни.Ру" встретил знаменитую пару.
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Главная артистическая чета России пришла в зал аккурат к третьему звонку – вернее, проехала со служебного входа в новом черном "Мерседесе" и заняла место за столиком в VIP-ложе. В прошлый раз, на первом концерте, Алла и Максим сидели  в партере, теперь же решили не переключать на себя внимание публики.

"Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите!" – обратился к Примадонне корреспондент "Дни.ру". "А что мне еще остается? Держусь!" – отшутилась Пугачева".

Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Чистый морской воздух Рижского взморья явно идет на пользу 70-летней певице – она выглядит свежей, отдохнувшей, похорошевшей. Короткие белые шорты, белые носочки и белые же кроссовки подчеркивали и красивый ровный загар, и стройность ног любимой миллионами певицы.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Вадим Верник, Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Феликс Грозданов/Дни.руАлла Борисовна, конечно, устала от постоянного внимания к себе, вспышек камер, необходимости хорошо выглядеть. И ее можно понять – столько десятилетий оставаться самой интересной и востребованной персоной страны очень непросто.

На заключительном дне фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" ей и всем зрителям предстоит насладиться песнями Сергея Лазарева, Григория Лепса, EMIN, Валерия Сюткина и, конечно же, хозяйки праздника Лаймы Вайкуле.

21 июля 2019, 19:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

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