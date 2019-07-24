Выпившая Пугачева похабно высказалась на публику

На днях в Юрмале завершил свою работу Международный музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Почетной гостьей шоу стала Алла Пугачева. Примадонна появилась на открытии и закрытии мероприятия, произведя фурор своим молодежным видом. Несмотря на то, что Алла и Лайма подруги, последняя до конца не знала, посетит ли та ее фестиваль.
Однако Примадонна не только приехала, но и встретилась с Вайкуле в неформальной обстановке. Так, Максим Галкин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал видео, на котором запечатлел артисток. "ДамыСДюн (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – подписал ролик юморист.
Отметим, что под таким названием вышло уже несколько смешных видео Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле. Вот и на сей раз не обошлось без юмора. Все началось с того, что Примадонна пояснила публике, что они обсуждали закрытие фестиваля. "Дорогие друзья, подошел... кто подошел?" – обратилась к Примадонне Вайкуле. "К концу", – подсказала той Алла. "Подошло все к концу! Закончился фестиваль", – со смехом объявила Лайма.
Далее Алла Пугачева вдруг ляпнула: "Конец снимает". "Который?" – смущенно уточнила Лайма Вайкуле. "Что это, ну?" – осуждающе поинтересовался за кадром Максим Галкин, снимающий видео. Дамы рассмеялись. "Ну, а что такое? Юмор ниже пояса это очень модно", – оправдалась Алла Пугачева.
Тут уже подхватила Лайма Вайкуле, однако она по какой-то причине не смогла правильно сказать слово "фестиваль", вследствие чего артистки снова рассмеялись. "А выпили-то всего вот столечко (показывает ноготок. – Прим.ред.), а закусили – вот столечко (разводит руки. – Прим.ред.)!" – оправдалась Примадонна.
Но Лайма Вайкуле сказала, что это неправда. "Мы не ели еще. Мы когда пьем, не едим. Дорогие друзья! У меня совет. Когда вы пьете, не ешьте, а когда начинаете есть, больше не пейте", – посоветовала артистка. По всей видимости, певицы оказались в достаточной кондиции, чтобы в следующее мгновение Алла Пугачева вдруг скинула прозрачный белый кардиган, продемонстрировав обнаженное плечо, которое, по ее словам, предназначается для "конца", при этом указав на Максима Галкина. "Все, все", – пробормотала Алла Пугачева, и на этом видео закончилось.
Отметим, что подписчики неоднозначно отнеслись к ролику. Многие с юмором отнеслись к записи, рассыпавшись в комплиментах дамам с дюн. Но нашлись и те, кто счел его сомнительным и даже похабным.
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