Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июля 2019 года

Пугачеву и Галкина побили за возмутительное поведение
Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями на светском мероприятии. Речь идет об открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.
Примадонна и ее молодой супруг отнеслись неуважительно по отношению к журналистам. Они просто-напросто напрочь отказались отвечать на их вопросы, не соизволив даже повернуть головы в сторону интервьюеров. Украинские СМИ были возмущены таким пренебрежительным поведением.
"Нельзя быть такой красивой": Брежнева очаровала снимком в купальнике
Популярная исполнительница Вера Брежнева порадовала поклонников новым откровенным кадром. Пользователи пришли в восхищение от подтянутой фигуры звезды.
На фотографии, опубликованной в Instagram, певица позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках на фоне зеленого сада. Она сидит на колонне, задрав под себя ноги. "Завтра все ближе... #Стеснениепропало #Градусповышен", – подписала кадр Вера Брежнева.
ЧП на тренировке: сына Рудковской увезли на скорой
Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша пострадал во время тренировки.
Шестилетний Гном Гномыч упал при выполнении прыжка и рассек себе подбородок.
Волочкова объяснила желание оголяться на публике
Анастасия Волочкова известна публике не только благодаря карьеры балерины, но и эпатажным выходкам.
Звезда раскрыла секрет, у кого есть шансы добиться ее сердца и зачем она порой делится с поклонниками деликатными снимками.
От одной жены к другой: "грязное белье" Задорнова выставили напоказ
Жизнь Михаила Задорного далеко не была такой простой и веселой, как его выступления на сцене. Сатирик метался между женщинами, как между двух огней.
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