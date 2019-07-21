"Нельзя быть такой красивой": Брежнева очаровала снимком в купальнике

На фотографии, опубликованной в Instagram, певица позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках на фоне зеленого сада. Она сидит на колонне, задрав под себя ноги. "Завтра все ближе... #Стеснениепропало #Градусповышен", – подписала кадр Вера Брежнева.
Пользователи пришли в восторг от фигуры звезды. Они заявили, что с годами певица выглядит все лучше. "Какая ты органичная везде, Верочка", "Античная богиня", "Нельзя быть такой красивой!", – делись мыслями комментаторы. Один из подписчиков сравнил ее с известной французской актрисой: "Брижит Бардо, не иначе".
Среди восторженных комментариев нашлись и негативные отзывы: "Да любую посади на забор – также смотрится. Что в ней особенного, не понимаю", "Уже прям лишнее, правда. На столб, может, фонарный, заберешься?". Сама Вера Брежнева проигнорировала комментарии злопыхателей.
Недавно знаменитость опубликовала совместный снимок с супругом Константином Меладзе. На черно-белой фотографии певица сидит верхом на продюсере. В подписи к посту звезда поблагодарила поклонников за то, что они голосовали за ее песню. "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русского радио", – похвасталась она.
Популярные темы форума
Сняла трусы в метро!
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Как относиться к астрологам?
Муж стал импотентом
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как перестать жрать
Главное деньги, все можно купить
Я хороший будущий муж
Любовь война
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
У бога есть враги?
Обманываю его
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Сын мой все равно женился на старухе
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Висит кожа после похудения
Моя подружка стала любовницей шефа.
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Внешность ухудшается после родов
Повышенное давление
Толстые ноги
девственник в 27
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Сводная сестра
Бывают ли собаки трансгендеры?
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос