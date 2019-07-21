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"Нельзя быть такой красивой": Брежнева очаровала снимком в купальнике

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Популярная исполнительница Вера Брежнева порадовала поклонников новым откровенным кадром. Пользователи пришли в восхищение от подтянутой фигуры звезды.
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На фотографии, опубликованной в Instagram, певица позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках на фоне зеленого сада. Она сидит на колонне, задрав под себя ноги. "Завтра все ближе... #Стеснениепропало #Градусповышен", – подписала кадр Вера Брежнева.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Пользователи пришли в восторг от фигуры звезды. Они заявили, что с годами певица выглядит все лучше. "Какая ты органичная везде, Верочка", "Античная богиня", "Нельзя быть такой красивой!", – делись мыслями комментаторы. Один из подписчиков сравнил ее с известной французской актрисой: "Брижит Бардо, не иначе".

Среди восторженных комментариев нашлись и негативные отзывы: "Да любую посади на забор – также смотрится. Что в ней особенного, не понимаю", "Уже прям лишнее, правда. На столб, может, фонарный, заберешься?". Сама Вера Брежнева проигнорировала комментарии злопыхателей.

Недавно знаменитость опубликовала совместный снимок с супругом Константином Меладзе. На черно-белой фотографии певица сидит верхом на продюсере. В подписи к посту звезда поблагодарила поклонников за то, что они голосовали за ее песню. "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит параде "Русского радио", – похвасталась она.

Автор: 21 июля 2019, 04:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

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