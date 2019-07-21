Сына Рудковской увезли на скорой после падения не тренировке

Саша Плющенко выкладывается на тренировках но полную. Несмотря на свой возраст, ребенок принимает участие в различных шоу, а ледовый мюзикл не стал исключением.
Рудковская рассказала, что во время недавней тренировки случилось ЧП. Гном Гномыч упал, выполняя на льду двойной риттбергер. "Упал, рассек подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы", ― сообщила Рудковская.
После этого о произошедшем рассказал и сам Саша. Соответсвующее видео появилось в его Instagram.
Ранее сообщалось, что Яна Рудковская не удержалась от соблазна и "состарила" себя и своего мужа Евгения Плющенко. Продюсер подключилась к новому челленджу знаменитостей, в котором они используют фильтр "пожилой" в приложении Face app.
Яна Рудковская, на первый взгляд, почти не изменилась на фотографии – фильтр лишь добавил продюсеру морщин. А вот Евгений Плющенко постарел радикально. Подписчиков это возмутило. Они сделали замечание Рудковской, решив, что она специально "состарила" супруга больше, чем себя.
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