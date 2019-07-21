От одной жены к другой: "грязное белье" Михаила Задорнова выставили напоказ

Звезда был знаком со своей первой женой Велтой Калнберзиной еще с детства. Супруги были много лет счастливы в браке, пока на горизонте не замаячила другая женщина.
Ей оказалась девушка по имени Елена Бомбина, которая случайно попала на концерт шоумена. После выступления она смогла попасть за кулисы и лично пообщаться с Михаилом. В ходе беседы она рассказала, что коллекционирует его рассказы, но он не поверил.
"На следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание "образовывать" меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне", – вспоминала Елена.
С этого и начался бурный роман. Первое время Задорнову удавалось скрывать порочную связь не только от законной жены, но и от знакомых и друзей. Ему удавалось это до тех пор, пока новая возлюбленна не родила ему ребенка.
"Когда появилась дочь, он с восторгом смотрел, как она сопит, чихает, кашляет. С гордостью сказал: "Она уже все умеет делать, талантливая девочка". Мы путешествовали по всему миру", – поделилась Бомбина.
Вскоре Михаил решился и признался Велте, что у него давно есть другая женщина, которая вдобавок родила ему наследницу. Супруги развелись, но, тем не менее, смогли сохранить дружеские отношения.
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