От одной жены к другой: "грязное белье" Михаила Задорнова выставили напоказ

Жизнь Михаила Задорного далеко не была такой простой и веселой, как его выступления на сцене. Сатирик метался между женщинами, как между двух огней.

Звезда был знаком со своей первой женой Велтой Калнберзиной еще с детства. Супруги были много лет счастливы в браке, пока на горизонте не замаячила другая женщина.

Ей оказалась девушка по имени Елена Бомбина, которая случайно попала на концерт шоумена. После выступления она смогла попасть за кулисы и лично пообщаться с Михаилом. В ходе беседы она рассказала, что коллекционирует его рассказы, но он не поверил.

"На следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела, что в его глазах появилось желание "образовывать" меня. Он хотел составить список книг, чтобы помочь мне", – вспоминала Елена.

С этого и начался бурный роман. Первое время Задорнову удавалось скрывать порочную связь не только от законной жены, но и от знакомых и друзей. Ему удавалось это до тех пор, пока новая возлюбленна не родила ему ребенка.

"Когда появилась дочь, он с восторгом смотрел, как она сопит, чихает, кашляет. С гордостью сказал: "Она уже все умеет делать, талантливая девочка". Мы путешествовали по всему миру", – поделилась Бомбина.

Вскоре Михаил решился и признался Велте, что у него давно есть другая женщина, которая вдобавок родила ему наследницу. Супруги развелись, но, тем не менее, смогли сохранить дружеские отношения.