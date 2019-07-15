Водонаева раскрыла страшный секрет Виторгана

Максим Виторган, как напоминает Алена Водонаева, раньше был известен больше как сын знаменитого советского актера Эммануила Виторгана – ну и немного как артист. А вот знаменитостью он стал после того, как женился на светской львице Ксении Собчак.
Еще большую известность артист приобрел после скандального развода с Собчак. И это объясняется просто, отметила Алена Водонаева. "В отличии от российских знаменитостей, наши западные коллеги уже давно осознали всю силу звездного брака. Искренность половины союзов этих селебрити вызывают сомнения, но подавляющее большинство склонно верить каждой свадебной церемонии на страницах таблоидов и глянцевых журналов", – пишет Водонаева в издании "7Дней".
Телеведущая и обозреватель подчеркивает: брак – это мощный пиар-инструмент для всех знаменитостей. Однако, по словам Алены Водонаевой, в России почему-то им пока пользуются Прохор Шаляпин и Гоген Солнцев.
Эффект от "продвижения" Виторгана с помощью Собчак можно видеть хотя бы в том, что на прошлой неделе экс-супруга Ксении Анатольевны едва не женили на молодой маме Нино Нинидзе. Неплохой результат для 46-летнего отца троих детей, считает Алена Водонаева.
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