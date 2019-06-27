Водонаева поставила точку в своей супружеской жизни
О том, что в супружеской жизни Алены Водонаевой и Алексея Косинуса не все гладко, слухи появились еще несколько месяцев назад. И вот теперь гламурная красотка объявила, что подала на развод. Причем сделала это вместе с мужем.
В Instagram звезда телепроекта "Дом-2" проанализировала свою супружескую жизнь и рассказала, как сохранить человеческие отношения после развода. "Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он "плохой", пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной (во всех смыслах слова) жизнью", – убеждена Алена Водонаева.
Красотка высказала мысль, что "только мудрые и воспитанные люди" могут расстаться без скандалов и оскорблений, сохранив не только отношения, но и тайны друг друга, поверенные в период супружества. "Поверьте мне, идеальных людей не существует, и у каждого имеются свои косяки, которые при желании можно перевернуть в любую неудобную сторону, уничтожив человека (и себя), и тем самым открыть себе ворота в огромный гештальт и энергетическую яму", – заключила звезда "Дома-2".
В конце поста Алена Водонаева объявила, что уже 30 июля она будет свободна. Интересно, что после того, как модель с супругом подали на развод, они отправились обедать в ресторан. "Несмотря ни на что мы желаем друг другу только одного – счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо", – заявила Алена Водонаева.
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