Водонаева поставила точку в своей супружеской жизни

Алена Водонаева прервала молчание относительно личной жизни. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" объявила, что подала на развод.

О том, что в супружеской жизни Алены Водонаевой и Алексея Косинуса не все гладко, слухи появились еще несколько месяцев назад. И вот теперь гламурная красотка объявила, что подала на развод. Причем сделала это вместе с мужем.

В Instagram звезда телепроекта "Дом-2" проанализировала свою супружескую жизнь и рассказала, как сохранить человеческие отношения после развода. "Мир состоит из закономерных цепочек, и мы не можем сетовать на то, что он "плохой", пока сами не можем цивилизованно обращаться со своей личной (во всех смыслах слова) жизнью", – убеждена Алена Водонаева.

Красотка высказала мысль, что "только мудрые и воспитанные люди" могут расстаться без скандалов и оскорблений, сохранив не только отношения, но и тайны друг друга, поверенные в период супружества. "Поверьте мне, идеальных людей не существует, и у каждого имеются свои косяки, которые при желании можно перевернуть в любую неудобную сторону, уничтожив человека (и себя), и тем самым открыть себе ворота в огромный гештальт и энергетическую яму", – заключила звезда "Дома-2".

В конце поста Алена Водонаева объявила, что уже 30 июля она будет свободна. Интересно, что после того, как модель с супругом подали на развод, они отправились обедать в ресторан. "Несмотря ни на что мы желаем друг другу только одного – счастья и любви. Мы ценим наше прошлое, настоящее и дружбу. Да. Не получилось. Так бывает. Все хорошо", – заявила Алена Водонаева.