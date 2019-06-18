Заболевшая Водонаева решилась на невозможное
Звезда записала обращение к подписчикам. Сначала она извинилась за свой внешний вид и поведала о своем заболевании. Девушку в выходные продуло под кондиционером.
Потом она рассказала о неожиданном решении. Водонаева решила сэкономить на груминге, поэтому вычесала своего кота самостоятельно. И не расческой, как можно было бы подумать, а собственными ногтями. К слову, они у знаменитости очень длинные и острые. "Но расческа, например, так не работает. Даже самая хорошая", – пояснила телеведущая.
"И не пишите мне больше никогда: "Алена, а зачем тебе такие длинные ногти", – предупреждает Алена.
По итоге получилось два больших мешка шерсти. В своих Stories она продемонстрировала их и сказала, что обязательно отдаст на пряжу, чтобы из нее связали варежки. Также она показала, как именно проходил сам процесс.
Напомним, недавно Водонаева накинулась на авторов паблика про известных людей. Они окончательно довели ее до ручки. Как писали ранее Дни.ру, она выдвинула им обвинение, что они вырвали фразу из контекста.
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