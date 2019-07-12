Куча препаратов спасает жизнь узнавшего диагноз Алибасова
На днях в эфире Первого канала вышел новый выпуск шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле", в котором приняли участие сам музыкальный продюсер Бари Алибасов и его сын. В рамках передачи был показан скриншот переписки, в которой приближенные Бари планировали его госпитализацию и придумывали ее причину. Это изображение и стало доказательством, что отравление Алибасова было инсценировано.
Сын продюсера опроверг эту переписку. Он высказал мнение, что она может быть подделкой. Более того, якобы когда он находился в студии, данного скриншота не показывали. Бари Алибасов убежден, что телевизионщики специально это сделали, чтобы отомстить. Оказывается, когда продюсер только выписался из больницы, сын договорился с Первым каналом об эксклюзивном интервью. Но Андрей Малахов со "второй кнопки" оказался быстрее и первым поговорил с Бари Алибасовым.
Дальше – больше. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram продюсер группы "На-На" опубликовал короткое видео, в котором откровенно были показаны лекарственные препараты, призванные помочь ему побыстрее выздороветь. Судя по интимным кадрам, на которых в обилии показаны таблетки, пилюли и различные порошки, Бари Алибасов только ими и питается.
"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен – полгода придется есть таблетки вместо еды (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал Бари Алибасов.
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