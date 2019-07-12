Организатор госпитализации Алибасова заговорил

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 12 июля
Лента новостей
17:14
Американский переводчик стихов Пушкина получил российский паспорт
16:38
В "ЕР" предложили включить ремонт детсадов в нацпроект "Демография"
16:28
В Петербурге неравнодушные жители отомстили живодеру
16:01
Известный футболист объявил о завершении карьеры
15:24
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
14:47
Солистка группы "Непара" похудела до неузнаваемости
14:45
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
14:27
Под Москвой объявили желтый уровень опасности
14:23
"Помереть должен": Корчевников узнал о жуткой опухоли Березина
14:13
На Панайотова напал с ножом пьяный обезумевший фанат
14:12
Звезду фильма "Легенда №17" отвезли в полицию из-за женщины
14:03
Совет на выходные
13:54
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко
13:48
Поговорившего с Путиным Зеленского обвинили в наглом самопиаре
13:46
В Ленобласти нашли труп мужчины с пробитой головой
13:43
Зеленский обещает повторить страшную ошибку Порошенко
13:34
Похотливый дружок изменил Волочковой с юной балериной
13:12
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)
13:11
Вайкуле о конфликте с Крутым: Он обижается несправедливо
13:11
Особо извращенный секс: сенсационная версия убийства 23-летней стюардессы в Москве
13:09
В Иркутской области из-за пожаров объявлен режим ЧС
12:42
Брат застреленного наркобарона ополчился на Илона Маска
12:25
Президент сообщил о смерти Шварценеггера во время важного выступления
12:07
Сделано заявление о распаде Украины
12:00
Больная Елена Ваенга объявила об отъезде
11:40
Определены самые частые онкологические заболевания в России
11:40
46-летняя топ-модель тайно вышла замуж за кумира школьниц
11:37
Экологи обнародовали заключение о пожаре на территории ТЭЦ
11:07
Организовавшего секс-секту знаменитого певца арестовали за детскую порнографию
10:56
Юлия Савичева призналась в тайном страхе
10:53
Малахов дерзко отреагировал на жестокие слова Малышевой
10:46
"Полный хаос": обнародованы секреты воспитания детей Джоли
10:35
Загнанный в угол Лукашенко шантажирует Путина
10:30
Эксперты: Либералы могут навредить себе лишним шумом в медиапространстве
10:24
Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми
10:05
"Единая Россия" передаст Развожаеву пожелания от жителей Севастополя
10:05
Принца Гарри отговорили от ухода из семьи
09:45
Главные события Москвы
09:38
Сын впервые появился на публике после смерти Баскова
09:34
Сексуальные толстушки порезвились с горячими жеребцами
08:49
Серябкина попала в серьезное ДТП на чужом авто
08:36
Куча препаратов спасает жизнь узнавшего диагноз Алибасова
08:16
"Доиграется": выходка Зеленского довела украинцев до лютого бешенства
06:23
Билан с усами довел до истерики зажиточных москвичей
05:03
"Шуты гороховые": в России ответили на нелепую идею Зеленского
04:17
"Я какая-то извращенная": Вайкуле прокомментировала слухи о лесбийском сексе
02:51
Сомнительные занятия убитой в Москве стюардессы вызвали вопросы
00:04
"Это отвратительно!": звезда вступилась за побитого Корчевникова
22:01
В Киеве начался бунт против Зеленского
21:57
Жуткие паразиты забрались под кожу Асмус
21:31
"Мне было очень тяжело": Газманов о попытках "глушить" страх алкоголем
21:24
Всплыла "удивительная" связь Ирины Шейк с катастрофой на Чернобыльской АЭС
21:10
В московском метро женщина предъявила свои гениталии пассажирам
21:05
Роскошная Рудковская разрешила эксперименты над собой
21:05
Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям
20:59
В отношении мертвого отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
20:34
Лайма Вайкуле разоблачила ложь о своем диагнозе
20:10
"Морщины где?!": Канделаки прокололась на наглом вранье
19:34
Раскрыты детали первого разговора Путина и Зеленского
19:27
В Новгороде алкоголичка избивала своего ребенка с любовником-садистом
19:18
"Молодая гвардия" помогла погорельцам в Кировской области
18:52
Звонок от анонима: Малахов узнал об интимных похождениях убитой молодой чиновницы
18:30
Под Москвой в колодце нашли мужчину
17:46
"Топить до предела?": Серябкина спасла брак Фадеева
17:38
Сеть ресторанов Wendy’s пришла в Узбекистан
17:20
Директор рассказал о состоянии травмированной Бузовой
17:19
"Мы этого ждали": кровожадный Зеленский развеселил Скабееву
17:18
Бешеные деньги: рэпер L'One озвучил стоимость расставания с Тимати
17:17
Популярная певица оказалась на грани жизни и смерти
17:03
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
16:57
Повалий о доходах: По сравнению с Пугачевой я – средний класс
16:45
Меркель сделала важное заявление после нового приступа
16:35
"Скудоумный колхоз": Садальский растоптал новое детище Билана
16:24
Зеленский потребовал разобраться с отправленным в тюрьму Порошенко
16:10
Появилось видео пафосного визита Зеленского в Чернобыль
16:07
Наглая Ротару возмутила известных артистов
16:04
"Я не могу ходить": больная раком Яковлева растрогала Малахова
15:55
Зловещие предсказания Ванги и Эйнштейна о конце света начали сбываться
15:30
"Какой-то оскал": Пугачева напугала окаменевшим лицом
15:29
"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале
15:22
На Украине признались во вранье про войну с Россией
15:22
При пожаре около ТЭЦ в Мытищах погиб человек
15:10
Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
15:04
Прооперированного Шатунова ждет новое испытание
14:45
"Тигрица": раздетая дочь Игоря Крутого восхитила народ
14:39
В Мурманске женщина утопила дочь и выбросила в мусоропровод
14:35
Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке
14:30
Депутат Белик возглавил экспертный совет по законотворчеству Крыма и Севастополя
14:24
Звезда фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" умерла в возрасте 62 лет
14:19
Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад
14:04
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
14:04
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода
13:56
Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского
13:56
Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов
13:50
Во время бури в Греции погибли двое русских туристов
13:47
Месси признали лучшим футболистом года
13:32
"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
13:24
"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать
13:24
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
13:20
Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Слушай сюда, чувак": разъяренные украинцы схватили Зеленского за горло
Убитые жарой туристы нашли спасение в Риме
Без спешки и аврала: Госдума окончательно примет законопроект о детском отдыхе осенью
Названа не признаваемая женщинами проблема со здоровьем
Третий приступ Меркель ужаснул народ (видео)
Спал в другой комнате: сплетник Малахов публично покопался в грязном белье Милявской и ее мужа
Шоу-бизнес

Организатор госпитализации Алибасова заговорил

Бари Алибасов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Мутная история с отравлением Бари Алибасова обрастает новыми подробностями. Теперь появилась версия, что музыкального продюсера специально отравили, чтобы спасти от алкоголизма.
прочитано 1171 раз

На шоу "На самом деле" в качестве доказательства, что отравление Бари Алибасова было инсценировано, представили скриншот переписки помощника продюсера Сергея Моцаря с неизвестным. В ней в качестве причин обсуждались проблемы с пищеварительной системой либо с работой мозга.

ПО ТЕМЕ

Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям

"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Журналисты нашли собеседника Моцаря, и тот сообщил: это было сделано, чтобы спасти Бари Алибасова от алкоголизма. "Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему. Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение", – цитирует собеседника Сергея Моцаря сайт "Комсомольская правда".

В распоряжении издания оказалась полная переписка помощника Бари Алибасова, в которой тот обсуждал конкретные даты, когда можно будет отправить продюсера в больницу. По мнению информатора, есть два варианта развития событий в ту ночь, когда Бари Алибасов был госпитализирован.

"Возможно, как у многих алкоголиков, в бутылке из-под "Крота" был спрятан алкоголь, а сама бутылка просто плохо промыта. Но есть и другой вариант: помощники развели "Крот" и специально оставили на столе среди похожих упаковок с соком. Это объясняет, почему у Бари нет сильного ожога, который был бы неизбежен при попадании даже глотка щелочи", – рассудил собеседник издания.

Автор: Наталья Аряева12 июля 2019, 16:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Золотые унитазы Бари Алибасова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Развёл всех как лохов да ещё и заработал. Очень всё паршиво пахнет и выглядит.
Гость
Ответить
да хватит писать за этого афериста надоело не сдох больше нет проблем как читать про всю шваль закрывайте эти сопли с кротохлёбом
Гость
Ответить
ЛЮДИ, ДОБРЫЕ!! ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ, АЛИБАСОВА Б.!! НАРОД УСТАЛ!! УСПОКОЙТЕСЬ!! БЫЛО - НЕ БЫЛО!? БОЛЬШЕ ДЕЛ НЕТ, КАК КОПАТЬСЯ В ЕГО ЖИЗНИ??..... ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМЫ!!
1

Популярные темы форума

Политика

Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

Организатор госпитализации Алибасова заговорил
"Начала с головы": затравленная за полноту Рубцова резко изменилась
Смелый клип победившей в "Голосе" дочери Алсу потряс народ
Бузова раскрыла неожиданные подробности развода

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Это отвратительно!": звезда вступилась за побитого Корчевникова

Ведущему советуют не обращать внимания на мелочи
Шоу-бизнес

Малахов дерзко отреагировал на жестокие слова Малышевой

Телеведущий был удивлен выпадом коллеги
Шоу-бизнес

"Помереть должен": Корчевников узнал о жуткой опухоли Березина

Звезду лечила девушка с "третьим глазом"
Общество

Президент сообщил о смерти Шварценеггера во время важного выступления

Трамп заявил, что видел произошедшее лично

Гороскоп

Совет на выходные
Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru