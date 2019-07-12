Организатор госпитализации Алибасова заговорил
На шоу "На самом деле" в качестве доказательства, что отравление Бари Алибасова было инсценировано, представили скриншот переписки помощника продюсера Сергея Моцаря с неизвестным. В ней в качестве причин обсуждались проблемы с пищеварительной системой либо с работой мозга.
Журналисты нашли собеседника Моцаря, и тот сообщил: это было сделано, чтобы спасти Бари Алибасова от алкоголизма. "Бари, как любой человек с зависимостью, не хотел ложиться в больницу и признавать проблему. Поэтому его помощникам пришлось придумывать, под каким предлогом можно отправить его на лечение", – цитирует собеседника Сергея Моцаря сайт "Комсомольская правда".
В распоряжении издания оказалась полная переписка помощника Бари Алибасова, в которой тот обсуждал конкретные даты, когда можно будет отправить продюсера в больницу. По мнению информатора, есть два варианта развития событий в ту ночь, когда Бари Алибасов был госпитализирован.
"Возможно, как у многих алкоголиков, в бутылке из-под "Крота" был спрятан алкоголь, а сама бутылка просто плохо промыта. Но есть и другой вариант: помощники развели "Крот" и специально оставили на столе среди похожих упаковок с соком. Это объясняет, почему у Бари нет сильного ожога, который был бы неизбежен при попадании даже глотка щелочи", – рассудил собеседник издания.
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