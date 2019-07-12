Редакторы "Пусть говорят" "заказали" избиение родственника сестер Хачатурян

Родственник печально известных сестер Хачатурян обвинил Первый канал в провокации. По словам Сергея Хачатуряна, его избили "по заказу" редакторов программы "Пусть говорят".

Родной брат Ангелины, Кристины и Марии Хачатурян – Сергей – уверен, что телевизионщики подстроили его избиение в студии ток-шоу. По словам мужчины, на съемки специально пригласили друзей его двоюродного брата Арсена.

"Они заплатили тем людям, чтобы они вылетели и избили меня, когда толпой налетели на "Пусть говорят", – сообщил Сергей Хачатурян в интервью YouTube-проекту "Редакция".

По словам мужчины, он не знал, что в студии появятся люди, которые не являются членами его семьи. "Я сидел, думал, что Арсен выйдет. Это же его проблема, он же стоит за ту сторону, а вышли какие-то его друзья. Чтобы сделать так, что он (Арсен. – Прим. ред.) непричастен к этому", – рассудил брат девушек. Хачатурян уверен, что редакторы пошли на это ради рейтингов.

Напомним, в октябре прошлого года в выпуске "Пусть говорят", который назывался: "За отца врукопашную: кому достанется все имущество семьи Хачатурян?", произошла кровавая драка. На Сергея Хачатуряна, пришедшего выступить в защиту родных сестер, напали с кулаками. Мужчине в кровь разбили лицо и оставили множество гематом на теле.

Добавим, в июле прошлого года в Москве были задержаны три сестры – Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Их обвинили в убийстве отца Михаила. Девушки свою вину не отрицали. На допросе выяснилось, что Хачатурян систематически издевался над наследницами – бил, оскорблял, склонял к интимной связи. Показаниям девушек не верят родственники со стороны отца, например, племянник умершего – Арсен – считает сестер Хачатурян убийцами, которые должны понести строгое наказание.