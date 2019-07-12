Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 июля 2019 года
В Сети появилась информация о нездоровье Елены Ваенги. Популярная исполнительница приняла решение лечиться за границей.
О том, что у Елены Ваенги проблемы со здоровьем, пишут в СМИ. По информации издания, артистка сама объявила о том, что "заболела", а также сообщила, что намерена полететь лечиться. Однако куда именно и от чего, востребованная певица предпочла не уточнять. Не располагает этими данными и издание.
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