Бузова раскрыла неожиданные подробности развода
Ольга Бузова на своей страничке в Instagram предложила подписчикам задать ей несколько вопросов. Поющая ведущая призналась, что никогда так не делала, но решила попробовать. Поклонники сразу завалили ее вопросами. В частности, они интересовались ее здоровьем (ранее Ольга сильно травмировала ногу на съемках), секретами великолепной фигуры, попросили перечислить качества идеального мужчины.
Разумеется, зашла речь и о расставании ведущей с Дмитрием Тарасовым. Так, у нее спросили, была ли она счастлива в браке. Ольга Бузова ответила: "Очень. Я любила его больше жизни и хотела прожить всю жизнь..." Дальше – больше.
Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" раскрыла некоторые подробности расставания с футболистом. Оказалось, она до последнего надеялась на примирение и воссоединение. "У нас ведь даже не было финального разговора. В ЗАГС я пришла не разводиться, я была уверена, что мы поговорим, и все наладится. Тогда я не знала про наличие другой женщины. Еще год я не понимала вообще, что произошло... И до сих пор не понимаю, за что он так поступил со мной. После Димы я никого так и не смогла полюбить..." – призналась телеведущая.
Когда-то ради Дмитрия Тарасова Ольга Бузова сменила фамилию. Больше так делать она не намерена. "Любовь проявляется не в смене фамилии и даже не в замужестве. Это намного больше. Фамилии – это все предрассудки, стереотипы. Я выше этого", – заключила Ольга Бузова.
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