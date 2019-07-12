Первый клип дочери Алсу потряс народ
Песню "Это любовь" дочь Алсу исполняет в дуэте с Ержаном Максимом из казахского города Уральск. – еще одним победителем "Голоса". На том нашумевшем проекте они познакомились и вскоре решили записать дуэт. Пользователи YouTube, где ролик за первые часы собрал более 200 тысяч просмотров, уже высказывают мнения о первой работе наследницы Алсу. И большинство из них – восторженные.
В этом смелом ролике Микелла сменила имидж и продемонстрировала сильные вокальные данные, не уступающие голосу Ержана – ее звучание и стиль пения уже сейчас называют "западным" и сравнивают с популярными зарубежными кумирами молодежи – Арианой Гранде и Тэйлор Свифт. По сюжету ролика, дети среди, которых Микелла и Ержан, устраивают вечеринку с друзьями – среди них в клипе мелькнула и старшая дочь Алсу – Сафина.
Ранее в интервью "Дни.ру" Микелла Абрамова рассказала: "Я бы хотела пойти по стопам мамы, стать профессиональной певицей. Сегодня много занимаюсь вокалом, хореографией, языками. Словом, всем, что важно для артиста. Хотя и знаю, что будут встречаться и завистники, и неприятели".
Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Телеведущий откровенно о личной жизни
Звезду лечила девушка с "третьим глазом"
Трамп заявил, что видел произошедшее лично
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Обязательно ли играть свадьбу?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Страпон
Как назвать собаку?
Хочу забеременеть в тайне от него
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Как?
Как убрать дряблость с ног
Гелендваген
Краско уходит в монастырь?
я люблю сексуальных
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.