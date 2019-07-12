Первый клип дочери Алсу потряс народ

Микелле Абрамовой – средней дочери певицы Алсу – всего 11 лет. Но она уже – большая звезда – участвовала в Кремлевском концерте знаменитой мамы, стала одной из победительниц телепроекта "Голос. Дети", выступала в качестве специального гостя на "Детской Новой волне" в Крыму. А только что она презентовала свой дебютный видоклип.



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