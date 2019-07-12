Больная Елена Ваенга объявила об отъезде
О том, что у Елены Ваенги проблемы со здоровьем, пишет Teleprogramma.pro. По информации издания, артистка сама объявила о том, что "заболела", а также сообщила, что намерена полететь лечиться. Однако куда именно и от чего, востребованная певица предпочла не уточнять. Не располагает этими данными и издание.
По некоторой информации, проблемы со здоровьем у Елены Ваенги начались в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что певица попала в больницу. Причину госпитализации Елена Ваенга не уточнила.
Весной 2019 года певица отменила четыре концерта из-за плохого самочувствия. Журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги, чтобы тот прокомментировал ситуацию.
"Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал репортерам Александр Дробыш.
Впоследствии выяснилось, что у Елены Ваенги простуда, которая самым негативным образом сказалась на голосе. "Это вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки. Они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это, в свою очередь, делает пение невозможным физически", – поведал муж певицы Роман Садырбаев.
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