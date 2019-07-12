Больная Елена Ваенга объявила об отъезде

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Степанов из "Обитаемого острова" убит после отказа в гей-сексе знаменитому режиссеру
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
Не проснулся: жуткий недуг добил прикованного к постели Алибасова
"Земля пухом": смерть добила сдавшего Виторгана
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
партнеры
Пятница 12 июля
Лента новостей
11:40
Определены самые частые онкологические заболевания в России
11:37
Экологи обнародовали заключение о пожаре на территории ТЭЦ
10:35
Загнанный в угол Лукашенко шантажирует Путина
10:30
Эксперты: Либералы могут навредить себе лишним шумом в медиапространстве
10:24
Погибли дети: в Тыве перевернулся УАЗ с людьми
10:05
"Единая Россия" передаст Развожаеву пожелания от жителей Севастополя
09:45
Главные события Москвы
09:34
Сексуальные толстушки порезвились с горячими жеребцами
08:16
"Доиграется": выходка Зеленского довела украинцев до лютого бешенства
05:03
"Шуты гороховые": в России ответили на нелепую идею Зеленского
04:17
"Я какая-то извращенная": Вайкуле прокомментировала слухи о лесбийском сексе
02:51
Сомнительные занятия убитой в Москве стюардессы вызвали вопросы
00:04
"Это отвратительно!": звезда вступилась за побитого Корчевникова
22:01
В Киеве начался бунт против Зеленского
21:57
Жуткие паразиты забрались под кожу Асмус
21:31
"Мне было очень тяжело": Газманов о попытках "глушить" страх алкоголем
21:24
Всплыла "удивительная" связь Ирины Шейк с катастрофой на Чернобыльской АЭС
21:10
В московском метро женщина предъявила свои гениталии пассажирам
21:05
Роскошная Рудковская разрешила эксперименты над собой
21:05
Одурачившего миллионы людей Алибасова сдали следователям
20:59
В отношении мертвого отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
20:34
Лайма Вайкуле разоблачила ложь о своем диагнозе
20:10
"Морщины где?!": Канделаки прокололась на наглом вранье
19:34
Раскрыты детали первого разговора Путина и Зеленского
19:27
В Новгороде алкоголичка избивала своего ребенка с любовником-садистом
19:18
"Молодая гвардия" помогла погорельцам в Кировской области
18:52
Звонок от анонима: Малахов узнал об интимных похождениях убитой молодой чиновницы
18:30
Под Москвой в колодце нашли мужчину
17:46
"Топить до предела?": Серябкина спасла брак Фадеева
17:38
Сеть ресторанов Wendy’s пришла в Узбекистан
17:20
Директор рассказал о состоянии травмированной Бузовой
17:19
"Мы этого ждали": кровожадный Зеленский развеселил Скабееву
17:18
Бешеные деньги: рэпер L'One озвучил стоимость расставания с Тимати
17:17
Популярная певица оказалась на грани жизни и смерти
17:03
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
16:57
Повалий о доходах: По сравнению с Пугачевой я – средний класс
16:45
Меркель сделала важное заявление после нового приступа
16:35
"Скудоумный колхоз": Садальский растоптал новое детище Билана
16:24
Зеленский потребовал разобраться с отправленным в тюрьму Порошенко
16:10
Появилось видео пафосного визита Зеленского в Чернобыль
16:07
Наглая Ротару возмутила известных артистов
16:04
"Я не могу ходить": больная раком Яковлева растрогала Малахова
15:55
Зловещие предсказания Ванги и Эйнштейна о конце света начали сбываться
15:30
"Какой-то оскал": Пугачева напугала окаменевшим лицом
15:29
"Это была подлая месть!": Алибасов раскрыл подноготную шоу на Первом канале
15:22
На Украине признались во вранье про войну с Россией
15:22
При пожаре около ТЭЦ в Мытищах погиб человек
15:10
Наглая атака украинцев на Крымский мост окончилась провалом
15:04
Прооперированного Шатунова ждет новое испытание
14:45
"Тигрица": раздетая дочь Игоря Крутого восхитила народ
14:39
В Мурманске женщина утопила дочь и выбросила в мусоропровод
14:35
Запах не вымыть: совместные забавы Пугачевой и Вайкуле закончились в химчистке
14:30
Депутат Белик возглавил экспертный совет по законотворчеству Крыма и Севастополя
14:24
Звезда фильма "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" умерла в возрасте 62 лет
14:19
Психанувшая Наташа Королева показала публике голый зад
14:04
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
14:04
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода
13:56
Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского
13:56
Дума по инициативе Турчака упрощает декларирование для сельских депутатов
13:50
Во время бури в Греции погибли двое русских туристов
13:47
Месси признали лучшим футболистом года
13:32
"Понос и рвота": Шепелев шокировал откровением о сыне Фриске
13:24
"Нимфа!" – шикарная Цымбалюк-Романовская заставила россиян трепетать
13:24
Экс-ученица Тутберидзе рассказала всю правду о причинах ухода
13:20
Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 11
13:13
Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
13:06
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 июля 2019 года
13:03
7 продуктов для здоровья суставов
12:51
Мать Тимати в мини-юбке вызвала фурор
12:51
Замглавы Пенсионного фонда задержали по подозрению в получении взятки
12:46
"Найдем подлеца": Екатерина Стриженова стала жертвой обмана
12:42
Транспортный коллапс: движение на четырех шоссе затруднено из-за пожара в Мытищах
12:22
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
12:18
Цискаридзе обрушился на обматерившего Путина земляка
12:13
Россияне добровольно отказываются от секса
12:07
Шоссе перекрыли, есть пострадавшие: подробности жуткого пожара в Мытищах
12:05
Чего нельзя делать в сексе современной женщине
11:41
Билан в пальто свел с ума провинциальную чиновницу
11:34
Как взять кредит и не попасть в долговую яму
11:33
Опухшая Ольга Бузова не может ходить
11:32
Страшные кадры: под Москвой загорелась ТЭЦ
11:30
В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"
11:17
Рядом с Красной площадью напали на журналистку Bloomberg
11:05
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
10:58
"Веселье" исчезло из отношений": принцу Уильяму стало скучно с Кейт Миддлтон
10:45
Известная ведущая не общается с Гузеевой после ее звонка
10:45
В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
10:41
Звезда "Уральских пельменей" раскрыла секрет молниеносного похудения
10:40
Загнивающему Лукашенко дали второй шанс после страшного диагноза
10:20
Коварный сын готовится всадить нож в спину доверчивой Джоли
10:15
Скончался до приезда медиков: Наташа Королева набросилась с ножом на сожителя
09:56
Актер из "Властелина колец" впервые станет отцом
09:44
"Мне очень обидно": Гагарина о последствиях манипуляций с лицом
09:33
"Ноет и бьет на жалость": Тарасова разнесли за немужское поведение
09:31
Порошенко жестоко унизили на глазах у избирателей
09:27
Личные данные 450 тысяч россиян утекли в Сеть
08:58
Британец попытался проникнуть в покои Елизаветы II
08:23
Зарвавшаяся Украина решила переименовать Россию
08:15
Почему студентка упала в обморок на встрече с Путиным
06:11
Украинцы отыгрались на детях после издевательства над инвалидом Самойловой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Запад начал атаку на российскую атомную энергетику
Порошенко публично врезал Зеленскому
Запрет на "Евровидение": Украина больно отлупила своих детей
Оскандалившаяся дочь Алсу дерзко ответила на нападки
"Это было несложно": Стоянов похудел на 22 килограмма
Познер авторитетно отчитал оскорбившего Путина грузинского журналиста
Шоу-бизнес

Больная Елена Ваенга объявила об отъезде

Елена Ваенга. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилась информация о нездоровье Елены Ваенги. Популярная исполнительница приняла решение лечиться за границей.
прочитано 2702 раза

О том, что у Елены Ваенги проблемы со здоровьем, пишет Teleprogramma.pro. По информации издания, артистка сама объявила о том, что "заболела", а также сообщила, что намерена полететь лечиться. Однако куда именно и от чего, востребованная певица предпочла не уточнять. Не располагает этими данными и издание.

ПО ТЕМЕ

Будет операция: сделано заявление о грядущих потрясениях тяжелобольной Ваенги

Муж Ваенги раскрыл причины болезни певицы

По некоторой информации, проблемы со здоровьем у Елены Ваенги начались в ноябре 2018 года. Тогда стало известно, что певица попала в больницу. Причину госпитализации Елена Ваенга не уточнила.

Весной 2019 года певица отменила четыре концерта из-за плохого самочувствия. Журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги, чтобы тот прокомментировал ситуацию.

"Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело – проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал репортерам Александр Дробыш.

Впоследствии выяснилось, что у Елены Ваенги простуда, которая самым негативным образом сказалась на голосе. "Это вирус, который поражает трахеит, вследствие чего перегружаются связки. Они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это, в свою очередь, делает пение невозможным физически", – поведал муж певицы Роман Садырбаев.

Автор: Наталья Аряева12 июля 2019, 12:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ваенга в присутствии сына обнимала Преснякова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Отказавшего Путину Лукашенко вывели на чистую воду
Раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
Названа страшная опасность приступов Ангелы Меркель
Саакашвили нелепо оправдался за покалеченную пенсионерку

Шоу-бизнес

Больная Елена Ваенга объявила об отъезде
46-летняя топ-модель тайно вышла замуж за кумира школьниц
Юлия Савичева призналась в тайном страхе
Малахов дерзко отреагировал на жестокие слова Малышевой

Проишествия

Стадо разъяренных быков затоптало людей (видео)
Разгневанный пассажир избил сотрудника авиакомпании до сотрясения мозга
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Происшествия

Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве

Спутника девушки разыскивает полиция
Политика

Загнанный в угол Лукашенко шантажирует Путина

Президент Белоруссии намекнул, что переговоры об интеграции с Россией могут быть сорваны
Шоу-бизнес

Юлия Савичева призналась в тайном страхе

Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Шоу-бизнес

Наглая Ротару возмутила известных артистов

Певица отменила выступление актеров

Гороскоп

Разводящейся Лолите предсказали бурный роман
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви

Фоторепортажи

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость
Потерявшая стыд Меланья Трамп появилась без нижнего белья на военном параде
Российские звезды разбили сады в центре Москвы
Папа Римский восхитился "Грехом" от Путина

Спорт

Глушаков сдал экс-супругу Следственному комитету
Нелепое падение Овечкина стало сенсацией
Кузнецова вступилась за униженную Шарапову
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru