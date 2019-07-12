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Политика

Песков рассказал о самых первых словах Путина Зеленскому

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонных переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Он отметил, что российский и украинский лидеры обсудили тему работы в нормандском формате.
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По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. О том, какие темы поднимались, говорится в сообщении на официальном сайте президента России.

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Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В частности, главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также совместную работу по возвращению удерживаемых лиц с обеих сторон. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – говорится в сообщении. Также был поднят вопрос продолжения контактов в нормандском формате, пишет URA.ru.

Подробности переговоров Путина с Зеленским раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это был первый разговор двух президентов и он был скорее ознакомительным. "Разговор носил достаточно прагматичный характер", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.

Эксперты и журналисты вспомнили, что свой первый разговор с Путиным Зеленский пообещал начать с утверждения об украинской принадлежности Крыма и Донбасса. Остался ли политик верен своим словам или нет, Песков раскрывать не стал, предложив обратиться за разъяснением к украинской стороне.

Он же приоткрыл завесу тайны над вопросом, с чего начал свое общение непосредственно президент России, передает RT. "Путин начал разговор словом "здравствуйте", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Сообщается, что переговоры продлились порядка 20 минут. Пресс-секретарь президента России отметил, что на данный момент необходимость повторного диалога Путина и Зеленского отсутствует.

Автор: Геннадий Куприянов12 июля 2019, 14:31

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