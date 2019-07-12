"Это отвратительно!": звезда вступилась за побитого Корчевникова
Борису Корчевникову не стоит обращать внимание на обсуждения его внешности в Сети. Те, кто находится в центре общественного внимания, часто становятся объектом критики – и к этому надо просто привыкнуть, сказала "Дням.Ру" певица GABI.
"Мне непонятно, как можно критиковать человека за изменения веса – тем более, не зная всех причин таких изменений. Это отвратительно! К сожалению, публичная жизнь часто становится причиной повышенного внимания и острой критики. При малейшем несоответствии общих стереотипов по внешности, общественность буквально набрасывается на артиста, готовая его растерзать", – возмущается певица.
Артистка подчеркивает, что наиболее активно и едко критикуют люди, которые сами очень далеки от совершенства. "Но это реалии сегодняшнего социума. Важно просто вырабатывать иммунитет к подобным негативным комментариям", – считает GABI. В заключение певица пожелала Борису Корчевникову большого здоровья – и не обращать внимания на мелочи. Хотя она уверена, что телеведущий с этим отлично справляется.
Зрители уже более месяца обсуждают внешность телеведущего – Борис Корчевников резко прибавил в весе. В недавней программе "Судьба человека" шоумен пожаловался Юрию Стоянову, что продюсеры рекомендуют ему приглашать в студию только полных гостей – чтобы на их фоне он выглядел более стройным. Пользователи подозревают, что телеведущий набирает вес из-за проблем со здоровьем.
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