Звезды шоу-бизнеса не устают подкидывать поклонникам и журналистам поводы для сплетен. Интерес вызывают перетрубации в личной жизни знаменитостей, а также проблемы со здоровьем и скандалы. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 июня 2019 года.



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