Темникова вызвала Фадеева на детектор лжи в прямом эфире
Елена Темникова утверждает, что устала от скандала, раздутого вокруг отношений бывших солисток группы SEREBRO и продюсера Максима Фадеева. Артистка готова положить конец слухам, прибегнув к радикальному методу. Певицу особенно возмутили недавние высказывания ее коллеги Ольги Серябкиной по поводу их с Леной интимных отношений.
"Плохо срежиссированная выдумка. Очень плохо. Я сказала в интервью, что она хорошая актриса. Перехвалила, каюсь. Если хотите: я готова на полиграф Темниковой и Фадеевв в прямом эфире, без монтажа на YouTube", – заявила Темникова.
Надо отметить, что конфликт между Темниковой и Максимом Фадеевым разгорелся после заявлений самой Елены. Она как-то заявила, что у продюсера был тайный роман с другой экс-солисткой группы SEREBRO Ольгой Серябкиной.
Серябкина тоже отмалчиваться не стала. Певица дала интервью, в котором откровенно рассказала об интимных отношениях с Темниковой. По словам Ольги, они с Еленой жили вместе. А после расставания Серябкина, по ее словам, больше не заводила романов с девушками.
Сейчас Елена Темникова, хотя и заявила о готовности пройти проверку на полиграфе, не уверена в правильности собственных действий. "Не вижу в полиграфе ничего унизительного. Легко отвечу на все вопросы. На самом деле, меня эта ситуация очень обижает, но я молчу и держу в себе. Может, пришло время что-то менять", – заявила Темникова.
Певица просит совета у фанатов. Большинство поклонников считают, что Елене Темниковой надо продолжать "бороться за правду". Другие считают, что публичные выяснения отношений с Максимом Фадеевым артистку только унизят, пишет StarHit.
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