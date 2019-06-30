Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой
Кристина Орбакайте не выдержала и отреагировала на слухи о том, что у нее с матерью, Аллой Пугачевой, произошел конфликт. Звезда скопировала несколько громких заголовков информагентств о том, что они с Примадонной живут "как кошка с собакой" и якобы мать довела старшую дочь "до седых волос".
В другом заголовке говорится, что именно Кристина Орбакайте является настоящей матерью близняшек, которых ростит Пугачева вместе с Максимом Галкиным. В другом материале Орбакайте и вовсе обвинили в неуважении к российскому флагу.
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