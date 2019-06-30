Орбакайте резко высказалась о ссоре с Пугачевой

Кристина Орбакайте высказалась на тему, которая последние дни активно обсуждается в СМИ. Певица раскрыла правду о конфликте с матерью.

Кристина Орбакайте не выдержала и отреагировала на слухи о том, что у нее с матерью, Аллой Пугачевой, произошел конфликт. Звезда скопировала несколько громких заголовков информагентств о том, что они с Примадонной живут "как кошка с собакой" и якобы мать довела старшую дочь "до седых волос".

В другом заголовке говорится, что именно Кристина Орбакайте является настоящей матерью близняшек, которых ростит Пугачева вместе с Максимом Галкиным. В другом материале Орбакайте и вовсе обвинили в неуважении к российскому флагу.

"Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая "пресса" превосходит себя. Всем хорошего вечера", – лаконично подписала пост Кристина Орбакайте.









В комментариях Орбакайте поддержала продюсер Яна Рудковская, которая посоветовала Кристине не удивляться даже самым нелепым слухам о ее личной жизни – лучше вообще не обращать внимания.

