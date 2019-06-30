Украинцы молятся за сдавшую Пугачеву
Алла Пугачева прогулялась по залитой дождем российской столице в ярко-желтом плаще. Размещенную в Instagram фотографию Примадонна подписала так: "Немного солнца в холодной воде". Это была отсылка к роману известной французской писательницы Франсуазы Саган.
Поклонники Аллы Пугачевой фото оценили по достоинству. Фанаты согласились, что Примадонна, в самом деле – настоящее солнце российской эстрады. Подписчики порадовались, что артистка выглядит бодро и как всегда прекрасно.
Наряд Аллы Пугачевой привел подписчиков в восторг. "Хороша! Огонь", "Красотка, Алла, так держать", "Единственная женщина, которой восхищаюсь и уважаю в своей жизни!", "Аллочка, вы обворожительны", – не скупятся на комплименты поклонники.
Однако на пользователей с Украины снимок произвел другое впечатление. Они озаботились состоянием Аллы Пугачевой. "Все хорошо на этой картинке, только зачем так неестественно открывать рот и выдавливать из себя искусственную улыбку", " Глаза очень грустные и усталые. Здоровья Вам", – переживают подписчики. Некоторые заметили у Примадонны усталый взгляд, который, по мнению поклонников, не спрячешь ни за какой улыбкой.
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