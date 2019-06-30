Рак сорвал планы Рыбина и Сенчуковой на отпуск
Певица Наталья Сенчукова дала откровенное интервью, рассказав, как им с мужем Виктором Рыбиным удается столько лет бороться с опасной болезнью – у обоих супругов рак кожи.
Несмотря на то, что болезнь опасная, артистам удается полноценно работать и жить, но при этом от каких-то привычных вещей все же пришлось отказаться. К примеру, в этом сезоне Рыбин и Сенчукова не поедут в отпуск – отдыхать чета будет в подмосковном Долгопрудном.
"Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем… Что касается болезни, к счастью, сейчас это лечится!" – призналась в интервью "Телепрограмме" Сенчукова.
По ее словам, за городом ей очень нравится – там у нее с мужем есть свой сад, в котором растут вишни и яблоки. Осенью Сенчукова намерена наварить с них компот.
Ранее Сенчукова откровенно заявила, что они с мужем сами отчасти спровоцировали рак, загорая под палящим солнцем без какой-либо защиты. Теперь исполнители очень тщательно следят за своим здоровьем.
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