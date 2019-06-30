Порошина шокировала новой беременностью
Мария Порошина поделилась в Instagram фотографиями, сделанными во время поездки на Каспийское море. Снимки удивил фанатов: на одном из них актриса прикрывает живот рукой, на другом вообще обрезала нижнюю половину снимка, скрыв свою фигуру. Подписчики пришли к выводу, что артистка снова беременна.
На мысль о беременности актрисы подписчиков, возможно, натолкнуло и то, что Мария Порошина недавно призналась: она мечтает о расширении семьи. По словам артистки, чем больше детей, тем лучше. И это несмотря на то, что сама Мария признается: справляться с пятью наследниками не так-то легко.
Имя отца своего пятого ребенка – сына Андрея – Мария Порошина все еще скрывает. В то же время, бывший муж актрисы Гоша Куценко заявил недавно, что готов во всем поддержать экс-супругу. А вот отец трех дочерей артистки Илья Древнов, с которым Порошина недавно развелась, отказывается общаться с прессой.
Что касается новой беременности Марии Порошиной, то поклонники, скорее всего, ошиблись. Актриса родила сына в январе 2019 года, и ей надо восстановиться. Видимо, артистка потому и скрывает свою фигуру, что пока не пришла в форму, пишет "7Дней".
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