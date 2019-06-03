Внебрачные дети звезды кино заявились к Борисову
Народный артист Александр Белявский снялся более чем в 100 кинофильмах и телесериалах. Наиболее известные – "Четыре танкиста и собака", "Иду на грозу", "Кабачок "13 стульев", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Место встречи изменить нельзя".
Александр Белявский был женат дважды. Первый брак распался из-за того, что супруги не смогли пережить трагическое событие: их первый сын утонул в пруду, ему было всего два года. После чета усыновила мальчика, и вскоре у них родилась дочь Надежда. Однако дети не помогли наладить взаимоотношения.
Когда Белявский женился второй раз, ему было уже за 60. Жена Людмила моложе артиста на 18 лет. Долгое время у них не было детей, но через 15 лет у них родилась дочь Сашенька.
Через три месяца после появления дочки Александра разбил инсульт. У артиста пропал голос, поэтому играть на сцене и сниматься он больше не мог.
Александр Белявский умер 8 сентября 2012 года в Москве. Ему было 80 лет. Тело актера нашли возле дома. По версии следствия, Белявский покончил с собой, по другой версии, актер погиб из-за роковой случайности.
Совсем недавно известная актриса Наталья Старых заявила, что является тайной дочерью народного артиста. При этом некая Любовь Третьякова тоже считает себя внебрачным отпрыском Белявского. Ранее, еще в 2014-м, женщина уверяла журналистов, что артист знал о ее существовании, но совсем не помогал.
На днях в редакцию программы "Пусть говорят" позвонила родная дочь Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, что готова пройти ДНК-тест, чтобы выяснить, действительно ли она внучка Александра Белявского.
Старшая дочь артиста – Надежда Белявская – согласилась сдать биоматериал для проведения генетического исследования. Результаты теста на отцовство ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов обещал озвучить в следующем выпуске.
Скандал только разгорается
Благодарные земляки говорят о святости певицы
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Фанаты покойной певицы поддержали пиарщицу
Популярные темы форума
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Зачем обижают Бузову?
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Ему 35 и он без машины
Избил из-за денег
Хочу забрать назад подарок
Как быстро набрать вес?
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Ориентация Егора Крида
Как сделать лицо худым
В сексе полный ноль
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Верите ли вы в знаки?
Кто такие ханжи?
Хочу накачать ягодицы
Мать изменила отцу
Сравнивает с подругой
Не ухаживает, когда болею
Как понравиться мужу в постели?
Не женат значит свободен
Голос. Дети