Заболевшая раком мозга звезда советского кино покончила с собой
Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей. Шпаликова живет в интернате, а в своих московских квартирах даже не появляется. В студии "Пусть говорят" предположили, что дочь советских знаменитостей стала жертвой квартирных аферистов.
Дарья же сообщила, что все имущество осталось при ней. По словам Шпаликовой, она живет в богадельне по собственной воле, так как не может справляться с бытом.
Артистка сообщила присутствующим на съемках "Пусть говорят", что тяжело пережила смерть родителей: из-за стресса она потеряла здоровье. Когда Дарье было всего 11 лет, ее отец покончил с собой, а через 16 лет умерла и мать. Это не могло не отразиться на психике девушки, и Шпаликова ушла в монастырь на полтора года.
Восстановившись, женщина пыталась вернуться в профессию, устроилась в театр, однако попала под сокращение. Дочь советских звезд не могла найти работу, да и похлопотать за нее было некому.
А когда-то Дарья Шпаликова подавала большие надежды, ей прочили большое будущее в кино. Еще в молодости она снялась в картинах "Детская площадка", "Знак беды", "Крейцерова соната", "Переправа", "Спаси и сохрани", "Город", "Посещение".
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Дарья Шпаликова опровергла информацию о том, что ее мать Инна Гулая наложила на себя руки. По словам артистки, произошел несчастный случай.
"Рак мозга у нее был", – добавила наследница знаменитостей.
Меж тем актер Геннадий Сайфулин тоже появился в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят". Он был свидетелем трагедии, которая случилась с Гулой. Артист уверен, что произошедшее – самоубийство. Якобы после смерти мужа артистка тронулась умом, Инну даже лечили в отделении для буйных психиатрической больницы.
"Вскрыли квартиру, она была еще жива. Мама вызвала скорую. Понюхали – водкой не пахнет. Медики – профессионалы, они сразу – в мусорное ведро, а там... Взяли в больницу, через сутки она умерла. Врачи сказали, что даже если она осталась бы жива, то вряд ли осталась бы функциональна физически", – рассказал Сайфулин ведущему шоу "Пусть говорят".
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