Матерился и бил: мать раскрыла подробности неудачного брака Полищук
Пожилая женщина призналась, что часто вспоминает о наследнице. Ольга Полищук поведала съемочной группе "Пусть говорят" о последних днях жизни артистки.
"Мне она показалась какая-то очень изможденная, даже цвет лица изменился – желтый стал. Я ей говорю: "Люба, ты так плохо выглядишь, почему?" А она мне: "Мама, у меня так спина болит. Мама ты уедешь я ложусь в больницу". Как легла, так на всю жизнь легла. Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг, хуже ей стало, ее отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я приехала, она стриженая была. Худющая, капельница стоит, вливают ей. Лежала, стала хрипеть, хрипеть. Мы к ней сели, вздохнула и все – нет Любы", – поведала мать звезды.
Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года от саркомы позвоночника. 30 ноября состоялось прощание с любимой всеми звездой. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. День похорон навсегда отпечатался в памяти Ольги Пантелеевны.
"Я видела в окно, что народ все стоит, хлопает. Очень много народу было. Лежала, как живая: в парике, губки ей подкрасили. Ей было всего 57 лет", – сказала Ольга Полищук в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
После трагического ухода артистки у ее матери резко ухудшилось здоровье, пришлось удалять почку. Сейчас Полищук-старшая живет в своей трехкомнатной квартире в Омске. За пожилой женщиной ухаживает младшая дочь Валентина Линд.
О внуках Ольга Пантелеевна отзывается только хорошо, хоть и не скрывает, что видит их нечасто. Старший сын Любови – Алексей Макаров до семи лет рос в доме у бабушки.
"С детства с нами жил, до школы, если бы я не заболела, может быть он у нас и в школу пошел бы", – поведала Ольга Полищук в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
После того, как Алексея увезли из Омска, он несколько лет провел в интернате: звезда развелась с мужем, ей пришлось самой зарабатывать на хлеб, а на няню денег не было. По словам матери артистки, на помощь отца ребенка – актера Валерия Макарова надеяться не приходилось – мужчина злоупотреблял алкоголем.
Пагубная привычка и стала причиной развода Любови Полищук и Валерия Макарова. Бывшие супруги пытались восстановить отношения, однако, по словам Ольги Пантелеевны, из этого ничего не вышло.
"Она приняла его, стали жить, а потом начал пить как надо. Первую зарплату получил – дальше больше. Они опять разошлись. Матерился даже и бил ее один раз. Разбежались окончательно, квартиру разделили", – вспомнила мать умершей звезды в сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".
По словам Ольги Полищук, ее дочь была по-настоящему счастлива во втором браке с художником Сергеем Цигалем. В этих отношениях у артистки родилась дочь Мариэтта Цигаль-Полищук.
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